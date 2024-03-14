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暗空公園停車場照明影響合歡山觀星 南投縣訂原則

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山武嶺停車場實施停車收費，學者、專家擔心相關照明設施光害，影響暗空公園品質。圖／本報資料照片
合歡山武嶺停車場實施停車收費，學者、專家擔心相關照明設施光害，影響暗空公園品質。圖／本報資料照片

合歡山暗空公園周邊停車場即將開始收費，天文專家、學者皆擔憂照明設施恐產生嚴重光害，南投縣政府委託暨南大學邀集相關單位討論照明管制，停車場車牌辨識系統補光燈應以足以辨識車牌的亮度為限，並採用感應式燈光，共同維護合歡山觀星品質。

南投縣觀光處指出，為有效管理合歡山停車場遭長時間占用車位，今年規畫停車場收費及管理，為避免停車場照明設施產生光害，由暨南大學邀集林業及自然保育署南投分署、太魯閣國家公園管理處、以及停車場委辦廠商討論燈光管制。縣長許淑華強調，合歡山暗空公園的光害管制及保育，是縣府推動低碳及永續觀光的重要工作，務求落實暗空公園燈光管制。

計畫主持人曾永平說，停車場車牌辨識系統補光燈以足以辨識車牌的亮度為限，依照暗空燈光使用規範，色溫3000K、流明500ml以下，並採用非「恆亮」的感應式燈光；繳費亭則須採用封閉式的不透光空間，並加設遮光廉，確保光源不溢散。停車場光源定時開關器，也應定期檢測維修，以避免故障、毀損造成夜間光害。

台北市天文協會劉志安理事長也表示，停車場不應再增設公路燈、指引燈等其他光源，基於安全考量可採用反光材質防撞桿、反光條作為引導使用。

停車場廠商歐特儀公司表示，停車場照明設備均會遵守暗空光害管制事宜，車牌辨識系統的補光燈，將採用低亮度的燈光，繳費亭三面不透光，並加裝遮光廉，夜間僅有繳費機螢幕亮光。每日下午五點後，會關閉所有對外光源，包含車牌辨識的LED顯示器，也會依天色狀況調整關閉時間，不會再加裝其他光源於停車場。

觀光處表示，縣府將偕同暨南大學至現場勘查，確認停車場照明符合暗空燈光使用規範，打造永續觀星的優質環境。

南投縣政府邀集相關機關，要求合歡山停車場照明需符合暗空公園照明規範，維持觀星品質。圖／南投縣政府提供
南投縣政府邀集相關機關，要求合歡山停車場照明需符合暗空公園照明規範，維持觀星品質。圖／南投縣政府提供

停車場 南投縣 合歡山

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