加嚴SRF管制！廠商須增設空汙防制設施 草案上半年預告

環境部近年推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，卻引發質疑及爭議，環境部今表示，為加嚴管理，現在將SRF視為產品，不適合作為製成原料就會剔除，建立產品履歷管制機制，追蹤完整流向，也會強化審查，並要求SRF作為燃料應具備的空汙防制設施，但因新增空汙排放標準規範，相關草案預計上半年預告。

環境部長薛富盛今天赴立法院衛環委員會進行業務報告並備質詢。會中許多委員關注SRF空汙排放及其管制等議題。

國民黨立委涂權吉質詢指出，全台目前有53間SRF製造商、11間SRF鍋爐使用廠，其中光在桃園就各有5間，但經濟部卻還要在桃園科技園區再增設3家SRF發電廠，加上桃園已有5大火力發電廠，中油三接工程也正在進行中，完全不符合使用比例原則。

國民黨立委王育敏質疑，環境部去年公告固定汙染源空氣汙染物排放標準，但在去年7月提出3個修正案，然而截至迄今已逾半年，卻毫無下文，對於現有SRF發電廠及使用廠無法加強審查，希望盡快落實SRF審查辦法。

薛富盛說明，過去增設SRF廠僅需計畫書，為加強管制，未來除書面資料，還增加現勘、試運轉等，確認汙染排放符合標準，也會給既有的業者一段時間改善及增設空汙排放設施，之後就會強制執行。

薛富盛表示，現在修法就是要效仿歐盟，把SRF視為產品，並做產品分類，從源頭開始分類，不適合作為SRF製成原料就剔除，進行源頭控管，後端使用就能減少爭議。

民進黨立委林淑芬表示，SRF問題不是加嚴空汙排放標準，而是根本就沒有人要燒SRF，但既然環境部要將SRF做產品分類，就應該要有國家標準（CNS），但現行的規定並沒有國家標準；薛富盛回覆，目前正在修法中，但國家標準是要由經濟部標檢局訂定。

環境部大氣司長張順欽及循環署長賴瑩瑩會後接受聯訪時補充說明。賴瑩瑩表示，為強化SRF管理提出精進措施，包含料源管制刪除汙泥類，禁進口廢棄物作SRF；參照國際ISO標準，加嚴汞含量產品標準，建立SRF產品分級制度；建立產品履歷管制機制，透過品質驗證及出貨使用證明文件，追蹤產品流向。

廠商審查方面，針對新設廠採3階段審查（書面、現勘、試運轉），並組成專案技術小組協助地方會審；今年4月底前完成26家高風險製造廠聯合稽查，其餘27家油地方環保局於6月底前完成稽查；分級研訂使用SRF設施應設置空汙防制設施規範，並檢討使用者監測氯化氫及強化戴奧辛檢測頻率，預計今年6月完成修法。

張順欽表示，進行源頭管制後，使用什麼樣的原料及汙染防制設備須達到汙染管制規範。空汙排放部分，針對不同結果會加嚴排放要求，原料若有生層戴奧辛潛能，如氯含量較高，就要安裝觸媒集塵器，後續廠商也要定期檢測申報，不同燃料級別，檢測也會不同。

張順欽說，原本規畫在空汙管制上強化使用廠空汙排放管理，但因為研議新增規範，使用SRF作為然料應具備的空汙防制設施，相關草案預估今年上半年預告、下半年公告。

至於相關罰則，張順欽表示，針對SRF製造廠，經查廢清書及現況不符合規定，未依限改善者，依廢清書審查管理辦法，得撤銷或廢止其事業廢清書；SRF使用廠若未依固定汙染源設置操作及燃料使用許可證內容操作，將依空汙防制法開罰。