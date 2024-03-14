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純白海芋迎春季 陽明山來場浪漫邂逅
今天是白色情人節，也是陽明山「竹子湖海芋季」開幕日，台北市副市長林奕華上山出席記者會，她邀請民眾在4月8日前，一起來全台最大的純白海芋田浪漫採花。當地大梯田花卉園主曹永成表示，海芋季節到5月中，緊接著就是繡球花季接力，藉由花卉迎接春夏。
林奕華介紹，竹子湖休閒農業區面積達96公頃，是台北最大且近郊的鄉村綠帶，3到4月是台北市觀光行銷主力的海芋，更是國內外新人婚紗攝影的熱門景點，今年是以「芋見小時候」為題，推出童趣的花田翹翹板、造型棒棒糖、木馬及竹蜻蜓等復古玩具。
產業局長陳俊安說，為了增加在地農民展售機會，在清明連屆期間和北投區農會辦理竹子湖市集，像是春一枝的限定水果冰棒、胖卡造型宣傳車等，填寫問券還能抽獎。
在陽明山種植海芋40多年的曹永成說，民國70多年是海芋季的熱潮，之後漸漸的消退，現在來客數是該時期的一半，不過，市府透過各種活動拉抬，疫情後，人潮漸漸回溫。
同時，農友們也挑選適合陽明山寒帶氣候的植物栽種，曹永成說，海芋季從2月到5月，接續是由繡球花的5月到7月接力，再來是8月份的金針花，再到秋冬的楓葉，一年四季都能來陽明山賞花。
產業局補充，竹子湖海芋季期間也推出免費生態人文導覽解說、免費印卡讚活動及千元有找竹子湖小旅行，相關資訊及交通都能在官網查詢。
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