鼓勵提前掃墓分流 清明連假前2周末國道採優惠收費

清明節連假自4月4日至4月7日共4天，為鼓勵民眾提前掃墓，以分散連假國道壅塞車流，高速公路局於清明連假前2個周末（3月23日、24日、30日及31日）採單一費率再7折收費，若以台北（圓山）至高雄的通行費來看，單趟可省下130元。

高公局表示，清明節連假前2個周末實施通行費率優惠措施，避免車流過度集中於清明節連假，經統計，實施通行費優惠的連假前2個周末交通量較一般周末約增加1成，可分散清明節掃墓車流。

高公局指出，經試算小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率節省130元。至於短途（每日行駛里程在42公里以下）用路人費用略有增加，呼籲短途民眾改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

高公局也說，此次清明連假前2個周末除通行費率優惠措施外，另因國5交通需求將大幅增加，並影響壅塞情形，於周六（3月23日及30日）清晨5點至中午12點實施國5石碇、坪林交流道南向入口匝道封閉，並於周日（3月24日及31日）下午3點至晚間8點維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向高乘載管制。