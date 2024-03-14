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首場碳費審議委員會明登場 薛富盛：首場不會馬上涉入費率決定
明年起排碳有價，首場碳費審議委員會本周五登場，外界關注第1次場審議會是否討論、決定碳費費率的初步框架，環境部長薛富盛表示，初步了解，明天會議不會涉入碳費費率的決定，先讓委員通盤了解國內外情況，預計本月底召開第2次會議，費率部分將尊重委員的決議，強調不會介入。
薛富盛今赴立法院衛環委員會進行業務報告並備質詢，針對明天將召開的碳費費率審議委員會，薛富盛表示首次審議會將先讓委員了解國內外的情況，不會馬上涉入碳費費率的決定，本月底將召開第2次審議會，「屆時才會進入實質面的討論」。至於月底將討論4月電價調漲問題外界關心物價飆漲，對於碳費的徵收是否也會影響物價，薛富盛認為，委員們應該也會關切此問題，當然也希望大家能在費率審議委員會裡充分溝通。
薛富盛認為環境部不能只站在環境推動的考量，必須要衡量整個台灣狀況及國際接軌，但就自己的了解，自歐盟推動CBAM後，進口到歐洲的六大類產品都需要申辦，但就他們第一季所公布的資料中，僅10％申報，換句話說，多數進口到歐洲的商品實際上並未完成申報。薛富盛說，此狀況也讓我們了解到，推動一個新政策的確需要一些時間去因應，此部分也會提供給委員們參考。雖說台灣也是第一次來討論實施碳費的徵收，所以還是要把該做的基礎工作做完，目前確實也聽到一些業界的顧慮，這點也會請委員們納入考量。
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