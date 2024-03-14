首場碳費審議委員會明登場 薛富盛：首場不會馬上涉入費率決定

明年起排碳有價，首場碳費審議委員會本周五登場，外界關注第1次場審議會是否討論、決定碳費費率的初步框架，環境部長薛富盛表示，初步了解，明天會議不會涉入碳費費率的決定，先讓委員通盤了解國內外情況，預計本月底召開第2次會議，費率部分將尊重委員的決議，強調不會介入。

薛富盛今赴立法院衛環委員會進行業務報告並備質詢，針對明天將召開的碳費費率審議委員會，薛富盛表示首次審議會將先讓委員了解國內外的情況，不會馬上涉入碳費費率的決定，本月底將召開第2次審議會，「屆時才會進入實質面的討論」。至於月底將討論4月電價調漲問題外界關心物價飆漲，對於碳費的徵收是否也會影響物價，薛富盛認為，委員們應該也會關切此問題，當然也希望大家能在費率審議委員會裡充分溝通。