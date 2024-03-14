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帶手機進廁所有危險！醫師示警：成潛在感染源 最好這樣清潔

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議最好不要帶手機如廁，若是如此做了應該做好手機清潔，以免細菌藏在手機上成為潛在感染源。此為帶手機如廁示意圖。圖／Ingimage
醫師建議最好不要帶手機如廁，若是如此做了應該做好手機清潔，以免細菌藏在手機上成為潛在感染源。此為帶手機如廁示意圖。圖／Ingimage

你也是手機不離身嗎？如果連上廁所都要帶著手機一邊滑一邊上，手機恐成為潛在的感染源。新竹大腸直腸外科醫師陳威佑，昨(13)日在臉書發文提醒民眾，若是連如廁都放不下手機，病菌可能找上你；若仍希望邊如廁邊看手機，建議在出廁所前順手將手機仔細清潔一番。

陳威佑指出，在這個高度依賴手機的時代，人們也有可能因為手機，而讓自己曝露在一個危險的環境中。他表示，因為手機與手和臉接觸頻繁，加上手機有時會升高溫度，利於微生物生長。且根據統計數字，高達72%的手機使用者並不會定時清潔手機，而讓手機成為潛在的感染源。

陳威佑說，研究報告指出手機可能會存在著真菌（或稱黴菌），還有超過三分之一的資料提到，手機會出現抗藥性細菌，例如金黃色葡萄球菌、凝固酶陰性葡萄球菌、大腸桿菌、AB菌等，「甚至有部分的細菌，會對酒精消毒有抗性」。其中包括大腸桿菌和葡萄球菌便是如廁時常見的細菌，大腸桿菌菌株容易引起腹瀉或腸外疾病，而金黃色葡萄球菌可能引起輕微的皮膚感染到致命的組織感染、肺炎和敗血症等，其抗藥性不容小覷。

陳威佑認為，若是仍想帶著手機進廁所，如廁後可使用酒精棉片或將酒精噴在衛生紙上擦拭手機。此外像是從戶外回到家中，或用餐前除了記得洗手也要清潔手機。醫師並呼籲，在日常生活中儘量放下手機，把握當下享受生活。

廁所 手機

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