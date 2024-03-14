救業壯世代／人口老化 年輕勞力仍優勢！退休科技高管投百履歷無回音

台灣將步入超高齡社會，嬰兒潮的人口紅利也將隨之衰退，各產業缺工的問題擴大，政府逐推動中高齡民眾持續工作、重返職場政策，不過不少中高齡民眾求職屢屢碰壁，甚至連面試機會都沒有，「年齡」成了最大的阻力。

今年60歲的吳啟賢，目前任職於知名速食品牌的正職服務員，到職已約四個月，在此之前，他曾是一家科技公司的高階主管，學經歷豐富，退休後想重新返回職場，起初自信滿滿，不過在遞出了近百封的履歷後，卻連面試機會都沒有，他無奈地表示，這是一種很深的挫折感，「真的都沒人要。」

吳啟賢坦言因為經濟問題，不得不重返職場，但卻花了將近一年的時間才找到工作，最後他透過人力銀行協助配對友善中高齡的企業才順利入職，不過進到一個自己從未涉獵過的餐飲服務業，且從基層做起，吳啟賢也有過掙扎。

吳啟賢強調，大家講說心態歸零，講得都很容易，可是做起來真的很不容易，主要因為中高齡民眾人生歷練豐富，可能曾有管理經驗，也也許有多一點的自尊心，因此要真的放下過去重新開始，是不容易的。

吳啟賢說自己花了兩個月左右的時間才調適過來，他認為要先「接受現在的自己」，才能夠虛心的去學習、接受別人的指教，也才能夠快速的成長。

中高齡求職者，除了年紀大是阻力之外，資歷豐富、薪資水平較高，另又生理條件相對不如年輕人，因此不少業主仍舊偏愛找年輕勞動力。

目前任職於新北市三峽醫養中心藥局負責人謝永毅藥師，退休後正想著開始鑽研自己最喜歡的料理等興趣，但卻因為前東家缺工、尋覓藥局的負責藥師，他毅然決然扛下重擔，他強調，退休後重返職場的心態是找一個能夠勝任的工作，並且「樂在工作。」

隨著年齡增加，生理條件多有限制，勞動力型態也需要適時調整，雖然謝永毅臉上總是掛著微笑，其實他才剛從鬼門關走了一遭。

謝永毅翻出自己剛開完刀的傷口，傷口不大，已逐漸結痂，謝永毅說，今年過農曆年時，不曉得為什麼心跳突然僅剩30下，連站起來都沒辦法，因此立刻被送到加護病房，他笑著說，這個狀況好發於更年長的民眾，以他現在67歲的年紀，他很不甘心，不過如今度過了這個難關，覺得自己又活起來了。

謝永毅強調，高齡民眾多少有慢性疾病，但只要控制得宜，在能力範圍內，仍舊可以工作、運動、社會參與等，他以自己的例子呼籲壯世代，退休後仍要走出來與社會互動，不要說因為生病了，就困在象牙塔裡面了，那是沒有必要的。

隨著人口逐趨年長，有企業也開始向45歲以上的壯世代招手，但過程卻不如想像容易，因壯世代民眾重返職場，生理與心理都是挑戰，即使企業針對職務再調整，與有配套的人才教育，讓中高齡受雇者能夠更快地適應，與熟悉業務，但能匹配的人才並不是說來就來。

知名速食品牌協理陳志豪表示，人力的爭取已不像從前只侷限在某產業裡競爭，現在是跨產業競爭，不跟上人口趨勢，就會受到很大的衝擊，尤其台灣社會整體的人力是在下降的，因此需要及早因應，擴大勞動力來源。

醫療體系營運長蕭乃彰表示，很多企業的文化上會希望能夠年輕化，但這不代表中高齡民眾沒有創造力及想像力，這其實是沒有那麼清楚地用年紀來劃分，以醫療產業等專業領域來說，能力即是一切，用人唯才，年齡並非考量因素。政治大學勞工所所長劉梅君認為，台灣高工時，職場壓力大，中高齡勞動力有其無可忽視的條件限制，因此要提高中高齡民眾的勞動參與率，就業市場必須針對中高齡民眾的需求，提供有意義的、具有成就感的工作，而非當一天和尚撞一天鐘，持續數饅頭的職場經驗。台灣人口的平均餘命約為80歲，這意味著大多數的民眾在65歲屆齡退休後，還有十數年，甚至更多的時間，能夠體驗不同的人生經驗，壯世代的人力價值與自我實現，或將隨著社會型態的改變，而有不同的期待。