碳費審議會明召開 環部：月底進實質討論不會介入指導

明年起排碳有價，首場碳費審議委員會本周五登場，外界關注第1次場審議會是否討論、決定碳費費率的初步框架，環境部長薛富盛表示，初步了解，明天會議不會涉入碳費費率的決定，先讓委員通盤了解國內外情況，預計本月底召開第2次會議；費率部分將尊重委員的決議，強調不會介入。

薛富盛今赴立法院衛環委員會進行業務報告並備質詢，會議前接受媒體聯訪時，針對明天將召開的碳費費率審議委員會，薛富盛表示，初步了解，首次審議會將先讓委員了解國內外的情況，不會馬上涉入碳費費率的決定，本月底將召開第2次審議會，「屆時才會進入實質面的討論」。

經濟部決定4月起全面調漲電價，電價的調漲恐影響排碳大戶的碳費課徵額度，綠色通膨時代恐將來臨。對於審議會是否討論相關議題，薛富盛說，相信委員會關切此問題並進行充分溝通，強調環境部不能只有站在環境推動層面考量，會行量台灣與國際接軌的情況。

薛富盛指出，CBAM去年10月起進口歐盟的6大類產品需要申報碳足跡，但據了解，目前只有10％的產品有申報，多數進口到歐盟的商品都沒申報，顯示新政策的推動需要時間醞釀。

薛富盛表示，台灣第1次實施碳費徵收，雖過去很努力完成基礎作業，但也了解業界有些顧慮，希望委員可以做通盤考量，強調該做的事情持續在做，等明天開完會後，視委員反應如何再說。

針對會議不開放媒體遭質疑恐有黑箱作業，薛富盛強調，絕對沒有黑箱問題，任何審查會議將根據不同性質，碳費是非常專業的議題，若開放民眾將讓審議過程複查化，但任何的會議結果會向社會大眾公布，也歡迎各業提供意見。

至於碳費費率是否能如期在今年第1季公布？薛富盛說，任何決定就是由碳費費率審議委員會來決定，會尊重委員的意見，強調環境部不會指導審議會如何做，尊重委員的權責。