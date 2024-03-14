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美要求字節跳動切割抖音 台政府禁令擴及民間？國科會回應了
美國聯邦眾議院將在今天表決通過法案，要求中國母公司「字節跳動」（ByteDance）需從抖音國際版TikTok撤資並完成切割，否則美國將禁用TikTok。立法院今天召開教育文化委員會，國科會主委吳政忠表示，美國國情和台灣不一樣，台灣狀況也比美國複雜，相信行政院、數位部會更新建議。
立法院今天召開教育文化委員會，邀請國科會備質詢並進行業務報告。吳政忠會前受訪時被問及，公部門已經禁止使用抖音軟件，未來是否擴及到民間？
吳政忠則回應，美國國情和台灣不一樣，台灣狀況也比美國複雜，但抖音在傳遞假訊息十分誇張、甚至深入各個年齡層，因此還是要注意，接下來就看行政院和數位部是否更新建議，又既然美國已定調處理方式，未來也會看看，全世界民主國家如何防治假訊息。
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