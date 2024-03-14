快訊

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

虐童案輿論怒火燒！孩子一定得請保母照顧怎麼辦？察覺可能是壞保母的10個跡象

家長該停止問孩子「開心嗎」 專家：檢視情緒反造成心理負擔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美要求字節跳動切割抖音 台政府禁令擴及民間？國科會回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會主委吳政忠表示，美國國情和台灣不一樣，台灣狀況也比美國複雜，相信行政院、數位部會更新建議。記者陳正興／攝影
國科會主委吳政忠表示，美國國情和台灣不一樣，台灣狀況也比美國複雜，相信行政院、數位部會更新建議。記者陳正興／攝影

美國聯邦眾議院將在今天表決通過法案，要求中國母公司「字節跳動」（ByteDance）需從抖音國際版TikTok撤資並完成切割，否則美國將禁用TikTok。立法院今天召開教育文化委員會，國科會主委吳政忠表示，美國國情和台灣不一樣，台灣狀況也比美國複雜，相信行政院、數位部會更新建議。

立法院今天召開教育文化委員會，邀請國科會備質詢並進行業務報告。吳政忠會前受訪時被問及，公部門已經禁止使用抖音軟件，未來是否擴及到民間？

吳政忠則回應，美國國情和台灣不一樣，台灣狀況也比美國複雜，但抖音在傳遞假訊息十分誇張、甚至深入各個年齡層，因此還是要注意，接下來就看行政院和數位部是否更新建議，又既然美國已定調處理方式，未來也會看看，全世界民主國家如何防治假訊息。

吳政忠 抖音 美國

延伸閱讀

壓倒性多數 美眾院通過禁TikTok法案

吳政忠：結合晶片優勢發展生成式AI 台灣會愈跑愈快

王美花：行政院撥補金額影響電價調幅 將盡快確認

美情報總監：不排除中國利用TikTok影響大選

相關新聞

今起逐日回暖 吳德榮：下周這天鋒面來變天轉濕涼

今天清晨沒有這麼冷了，平地低溫都逾12度，且天氣會逐日回暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩...

美要求字節跳動切割抖音 台政府禁令擴及民間？國科會回應了

美國聯邦眾議院將在今天表決通過法案，要求中國母公司「字節跳動」（ByteDance）需從抖音國際版TikTok撤資並完成...

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

絕跡的便宜不限速4G 吃到飽 又出現了！有網友發現又有手機業者推出「一日限定」手機網路 吃到飽方案，且還比上次優惠 更多，通話分鐘數也增加，不過有限定申辦地點，讓網友直呼超划算，「要搭高鐵下去辦」。聯合新聞網《科技玩家》詢問手機業者，活動僅在3月15日當天開放，未有名額限制。

敦睦支隊周六日訪基隆 磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦

海軍敦睦遠航訓練支隊今年度國內環島航訓，磐石、迪化、成功3艘軍艦將在16、17兩天靠泊基隆港西三、西四碼頭，3艘軍艦開放...

救業壯世代／人口老化 年輕勞力仍優勢！退休科技高管投百履歷無回音

台灣將步入超高齡社會，嬰兒潮的人口紅利也將隨之衰退，各產業缺工的問題擴大，政府逐推動中高齡民眾持續工作、重返職場政策，不...

碳費審議會明召開 環部：月底進實質討論不會介入指導

明年起排碳有價，首場碳費審議委員會本周五登場，外界關注第1次場審議會是否討論、決定碳費費率的初步框架，環境部長薛富盛表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。