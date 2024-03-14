遊覽車業者怨：缺人又缺車 怎接國際旅客？

對於去年遊覽車事故件數創下四年新高，遊覽車業者直言，觀光署大舉招募國際觀光客，今年更訂定一千兩百萬人次國際觀光客目標，但實際上疫後遊覽車駕駛缺工嚴重，不少新駕駛加入，卻因不熟悉路線，又要趕路，導致風險提升，最終恐造成觀光創造ＧＤＰ、遊覽車創造肇事率。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，全台目前約有一萬四千輛遊覽車，運用在國內旅遊市場就已幾乎飽和，甚至還缺約三千名駕駛，駕駛缺工的問題還未解決，觀光署又說今年預計要迎接一千兩百萬名國際觀光客，還需要再增加三千輛車、五千名司機，不僅缺駕駛，連車輛也因缺工難交車。

魯孝亞表示，遊覽車駕駛路線包含各種樣態風景區，需要一定經驗，但新招募的駕駛可能因不熟悉路線，又要趕路，導致事故風險增加，籲推動政策前各單位應相互了解市場現況。

魯孝亞也提到，亞洲國家假期普遍相近，鄰近國家觀光客來台時間較集中，再多司機都不夠。過去開放陸客來台時，會要求報團前要確定飯店、遊覽車安排是否妥當才會核准，呼籲現應比照辦理，確保量能。

因應駕駛缺工問題，公路局表示，今年將延長擴大徵才措施，並與全聯會討論加強駕駛訓練課程內容與方式，同時也延長職業駕駛駕照六十五歲，放寬至六十八歲。

觀光署表示，旅行社在販售行程前應預先做好交通食宿安排等規畫，確實安排好遊覽車及駕駛，以避免臨時調派車輛衍生爭議。