以「日」請育嬰假 最快年底試辦

為營造友善育兒職場，民間團體倡議推動育嬰假彈性化，開放以日、小時為單位請領，並延長至小孩八歲前都可以請。對此，勞動部長許銘春表示，目前正在研擬邀集公私部門單位參與小規模試辦計畫。勞動部官員表示，將開放彈性化請假天數以日為單位，但希望最少不要低於五天，盼年底前上路，再視情況滾動式修正，進一步規畫育嬰假彈性化的空間與限制。

不過，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，不認為試辦計畫會帶來正面成效，也提醒政府必須有足夠配套，才會吸引雇主有意願參與。

現行育嬰留停薪，每次以不少於六個月為原則，但受僱者若有少於六個月需求者，最短可以一個月提出申請，並以兩次為限。在子女三歲以前，最長可請到兩年，但育嬰留停津貼只發六個月。

據了解，勞動部今年一月中下旬邀集交通部、衛福部、經濟部、國公營事業單位、工商協進會、全國商業總會，以及台灣科學園區科學工業同業公會等相關單位開會，研商彈性育嬰留職停薪試辦計畫執行時間、請假最小單位等相關疑義。

勞動部條平司長黃維琛說，試辦計畫是在不修法的情況下執行，鼓勵公家機關、民間事業單位主動優於現行法規，提供更彈性化運用的育嬰假，試辦範圍、形式將由事業單位自行決定，可限定部門、特定職類工作者實施，但希望彈性化請假天數不要低於五天，但如果事業單位願意提供一天的請假單位也行，以小時為單位則不在此次試辦範圍。

黃維琛說，試辦計畫推行同時，也預計修正就業保險給付的相關子法作為配套，避免畸零天數不符津貼給付設計。

不過覃玉蓉表示，這是非常保守的試辦計畫，不認為有雇主會願意主動加入，最終有可能是沒雇主來申請，或是本來就已經優於法令的企業參與，沒有正面成效。

覃玉蓉強調，政府必須搭配修法配套支援，減輕雇主的行政工作，盼勞動部積極游說雇主參加，並主動提供範例做法。