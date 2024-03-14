聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／起床戴口罩保暖 山林健行排毒素

聯合報／ 文／謝佩璇（中市東區）
起床就戴好口罩，也注重居家掃除，山林健行促進體內新陳代謝。圖／謝佩璇提供
起床就戴好口罩，也注重居家掃除，山林健行促進體內新陳代謝。圖／謝佩璇提供

當我鼻過敏發作時，不是鼻塞，就是一直流鼻水或打噴嚏。特別在春季，真的「春天後母面」，突然一波強烈冷氣團來襲時，我的鼻子就開始不聽使喚。

我習慣放一個口罩在床邊，春天的清晨時分，氣溫仍低，每天醒來第一件事就是先戴好口罩，確定口罩有好好包住口鼻後才起床，如果沒戴口罩就貿然離開溫暖的床鋪，一定會連續打好幾個噴嚏，若有先做好口鼻的保暖，便能怡然起身，迎接美好的早晨。

另外，我也注重居家掃除，住家外剛好是大馬路，上下班尖峰時段，總有許多汽機車甚至大卡車經過，除了排氣管排出的廢氣外，空氣挾帶的路面沙塵也能從門窗的縫隙中飄進家裡，而這些空汙塵灰就是讓人過敏的成因。因此我習慣在晚餐後打掃，將一整天沉積的塵埃統統掃起來，讓住家內部在晚上到清晨時，能維持乾淨清新的氣息。

我喜歡在假日時到山林健行，大自然富含芬多精，放鬆身心外，對舒緩鼻過敏也非常有效。爬山時，偶爾會遇到長程的階梯步道或斜坡，不管是去程或回程，上下山的高低落差都能鍛鍊身體。在山林運動的過程，不僅可以提升心肺功能，同時也能促進體內的新陳代謝，將平時在都市積累的空汙毒素，順勢排出。

以上三種方式，便是我在日常生活中的防過敏妙招。

冷氣團 沒戴口罩

延伸閱讀

NASA飛機3度來台 DC8低飛台南嘉義了解空汙物變化

基隆市今年推56項運動課程 首場健行16日暖暖登場

越南河內空汙全球第一 機場、外送員叫苦

UBA／健行延續晉級4強傳統 劉丞勳達成目標

相關新聞

雙北有感！21點36分東部海域規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象署發布第011號顯著有感地震報告，今晚9時36分，在宜蘭縣政府南南東方42.4公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規...

明晨恐現10度低溫！好天氣持續到周末 這日起變天轉濕冷

東北季風影響至明天清晨，中央氣象署指出，輻射冷卻效應加乘，北部低溫下探12度，其中竹苗可能10度，其他地區15度；明、後...

1年點300次外送…29歲上班族罹患胃癌 醫師見這習慣搖頭：情理之中

根據衛福部國健署癌症登記資料，胃癌常據國人10大癌症榜單上，是健康的致命殺手之一。近日，大陸浙江便有一名29歲男子，被醫生告知罹患胃癌的主因是基於他「每年點近300次外賣＋1周吃2次宵夜」的習慣而引起關注。

通勤來回5小時！他曝住桃園到新店上班 網超佩服：想省時就靠這招

錢多事少離家近是不少人嚮往的工作條件！一名網友在PTT上發文分享，一天來回花在通勤的時間將近4-5個小時，自己真心佩服可以每天這樣通勤的人。

裝置藝術？DIY收納架組裝後竟「歪七扭八」 眾人笑：美肌開太強

心心念念的包裹一到，大家肯定急忙打開使用吧！近日有一名網友在「爆廢公社公開版」臉書社團發文分享，包裹一打開，瞬間傻眼，懷疑自己到底訂了什麼東西？

2024癌症論壇／寄一封信給自己 灌注抗癌正能量

「抗癌的路，一路走來非常的辛苦…」、「人生在得癌的時候，才知道時間的重要。」在聯合報與國家衛生研究院共同主辦的2024年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。