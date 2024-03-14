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健康你我他／起床戴口罩保暖 山林健行排毒素
當我鼻過敏發作時，不是鼻塞，就是一直流鼻水或打噴嚏。特別在春季，真的「春天後母面」，突然一波強烈冷氣團來襲時，我的鼻子就開始不聽使喚。
我習慣放一個口罩在床邊，春天的清晨時分，氣溫仍低，每天醒來第一件事就是先戴好口罩，確定口罩有好好包住口鼻後才起床，如果沒戴口罩就貿然離開溫暖的床鋪，一定會連續打好幾個噴嚏，若有先做好口鼻的保暖，便能怡然起身，迎接美好的早晨。
另外，我也注重居家掃除，住家外剛好是大馬路，上下班尖峰時段，總有許多汽機車甚至大卡車經過，除了排氣管排出的廢氣外，空氣挾帶的路面沙塵也能從門窗的縫隙中飄進家裡，而這些空汙塵灰就是讓人過敏的成因。因此我習慣在晚餐後打掃，將一整天沉積的塵埃統統掃起來，讓住家內部在晚上到清晨時，能維持乾淨清新的氣息。
我喜歡在假日時到山林健行，大自然富含芬多精，放鬆身心外，對舒緩鼻過敏也非常有效。爬山時，偶爾會遇到長程的階梯步道或斜坡，不管是去程或回程，上下山的高低落差都能鍛鍊身體。在山林運動的過程，不僅可以提升心肺功能，同時也能促進體內的新陳代謝，將平時在都市積累的空汙毒素，順勢排出。
以上三種方式，便是我在日常生活中的防過敏妙招。
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