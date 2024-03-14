婦染疫再爆心肌炎 等28天換心

新冠感染仍有嚴重併發症風險，三軍總醫院近日收治一名56歲女性，國外旅遊返台後確診新冠，康復一個月後竟出現成人「多系統發炎症候群（MIS-A）」，導致心臟衰竭，得靠葉克膜、暫時性人工心臟繫命，所幸等待28天配對到心臟，完成移植手術，預計今天出院。

三總副院長、心臟血管外科醫師蔡宜廷表示，葉小姐病情原用免疫球蛋白治療控制，但今年1月18日時，出現心律不整、低血壓、休克等症狀，藥物無法支撐，因此緊急裝上葉克膜，但心臟功能一直無法恢復，因此後轉為暫時性人工心臟（短效型雙心室輔助器）支持，成功等到心臟。

三總風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，葉小姐先前從未有新冠肺炎感染史，也並未施打過XBB變異株疫苗。根據研究，感染新冠肺炎後少數人會併發嚴重的「多系統發炎症候群」，造成身體各器官嚴重發炎，包括心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或胃腸等，都可能受到影響。

心臟是MIS-A較常攻擊的器官，且MIS-A對成人的致死率達3%至7%，相當危險。

蔡宜廷表示，在等待心臟移植期間，葉小姐已可以自己呼吸、用餐，開始進行床邊的復健療程，經過移植手術，目前恢復順利。

軍醫局長蔡建松表示，三軍總醫院的心衰竭治療團隊，迄今共完成120例藉由短效型雙心室輔助器支持救治心臟衰竭病患，這例可能是全台第一起因MIS-A進行換心手術的個案，其餘案例最年輕僅13歲、等待最久的患者支持了將近9個月，經過漫長的時間最終等到心臟，成功移植。