2024癌症論壇／寄一封信給自己 灌注抗癌正能量

「抗癌的路，一路走來非常的辛苦…」、「人生在得癌的時候，才知道時間的重要。」在聯合報與國家衛生研究院共同主辦的2024年癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」中，許多癌友在「寄一封信給自己」活動留下許多真摯的想法，也帶來許多的啟發。

2024年癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」即將在4月13、14日於台北市政大公企中心A2國際會議廳隆重登場，在為期兩天的活動現場，癌友也可以現場寄信給自己、親友，為未來的自己、親友灌注更多正能量。

在兩天癌症論壇活動中，現場將有國家衛生研究院院長司徒惠康與健保署長石崇良、國健署長吳昭軍分享癌症治療新知與給付等相關政策走向、趨勢。

不僅如此，身為新聞話題人物也是攝護腺癌病友的名作家H、著有「保留那個快樂的自己」且曾是乳癌病友的藝人朱芯儀也將共襄盛舉。

作家H罹患攝護腺癌，他的抗癌歷程鼓舞許多癌友勇敢向前，對於治療所帶來的一些羞於啟齒副作用，H也將侃侃而談、公開分享，希望有類似情況的癌友，不再感覺孤立無援，並從他的分享中得到更多的正面能量。

聯合報癌症論壇六年來持續耕耘、倡議發聲，規模已是全台第一，也為許多癌友帶來許多抗癌的勇氣、希望。今年活動更將邀多位名人、醫界重量級專家分享多項友善抗癌議題、新知，每天現場開放300位民眾免費入場，並安排QA時間，期待癌友、癌友的親友或關心癌症治療、防治的民眾踴躍報名，熱情響應。

民眾若想報名參加2024年癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」活動，可掃QRcode上官網報名，也可電話報名：02-8692-5588轉5616，名額有限，額滿為止。