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健康主題館／吃魚護心護腦 減緩記憶退化

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
吃魚好處多多，可幫助大腦發育、保護心血管以及有效對抗身體發炎等。圖／123RF
吃魚好處多多，可幫助大腦發育、保護心血管以及有效對抗身體發炎等。圖／123RF

●吃魚好處多，助健腦、抗身體發炎

●成人或幼兒每周至少吃魚3次

●「鯖魚」被喻為營養價值首選之一

吃魚會變聰明？吃魚真的好處多多，可幫助大腦發育、增強人體免疫力、保護心血管以及有效對抗身體發炎等。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈分享養育兩個台大兒子的方法：經常吃鯖魚，她因此稱鯖魚為「台大醫科魚」。營養師鄭佾琪指出，魚類是優良蛋白質來源，建議成人或幼兒每周至少吃魚3次，每次大約手掌心大小。

鄭佾琪表示，人體無法自行製造Omega-3不飽和脂肪酸，魚肉除了是優良蛋白質及脂肪來源，富含DHA、EPA與碘、硒、鈣、鐵等礦物質，其維他命A和D是人體不可缺乏的營養素。

重金屬汙染 少吃大型魚

鄭佾琪表示，魚肉的營養素能調節人體生理機能，包含腦神經發育、維持腸胃系統運作、減緩記憶退化等，而且魚肉比白肉、紅肉更好消化，熱量相對低，減少對心血管負擔。

魚類選擇多，哪一種營養含量比較高？台灣海域所產的鯖魚，全年皆有漁獲、肉質豐美鮮甜，登上營養價值第一名，且價格親民，「CP值」非常高。譚敦慈指出，她家裡經常吃鯖魚，不需要過多加工調味，南方澳撈捕的鯖魚，汞汙染也最低，搭配番茄、洋蔥等食材烹調，美味營養，保健效果增倍。

鄭佾琪表示，鯖魚的味道比較重，大部分用烤或煎煮烹調；如果是購買已調味過的薄鹽鯖魚，只要簡單乾煎或放進烤箱即可。

鄭佾琪也推薦台灣盛產的虱目魚、秋刀魚、剝皮魚、白帶魚、鬼頭刀等，高蛋白質可說是最適合熟齡族群的增肌食物，這些魚種易取得又便宜，也符合「本地產」的永續海鮮精神。她提醒，大型洄游、掠食性海洋魚類容易有重金屬含量偏高問題，應避免食用野生的沙魚及鮪魚，尤其是魚頭、魚皮、內臟等部位。

魚油抗凝血 非人人適合

如果日常無法規律攝取魚肉，可補充魚油嗎？鄭佾琪強調，魚油是從魚類提取而來，無法完全取代其功效及好處，宜適量攝取。魚油具有抗凝血功能，孕婦、孩童、凝血功能不全、服用抗凝血劑藥物者應在食用前諮詢醫師、營養師。

味噌鯖魚

1.先稍微刷一下魚皮，塗上1:1用水稀釋的味噌。

2.烤箱200-220℃，烤約15分鐘。

3.食用前淋上檸檬汁，增加抗氧化的維生素C。

望聞問摸 5要點挑好魚

魚的營養價值高，是優質蛋白質來源，低脂助增肌，但要如何從琳瑯滿目的魚貨中挑選好魚？台北漁產營運部經理徐碧霞說，除了要會辨別魚種，還要看季節，不同時令影響魚肉的脂肪厚度。

徐碧霞分享市場選購的方法，包含看眼睛、魚鰓、魚腹，觀察魚的整體外觀，拿起來聞聞看魚身，詢問來源產地，觸摸魚肉是否扎實有彈性，掌握「望、聞、問、摸」原則。

眼睛：呈現清澈透明、飽滿明亮，若眼球凹陷、變色，甚至有血絲，新鮮度已經下降。

魚鰓：觀看是否緊密且呈淡紅色或暗紅色，色澤變灰褐色或灰綠色，且出現黏液，要避開選購。

魚腹：魚肉內臟容易腐壞，新鮮的魚因內臟完整，腹部堅實且不會破裂。

氣味：新鮮的魚會有一種類似海藻或是海水的氣味，腐敗的魚會有一種腥臭、氨水味。

體表：魚的表面黏液完整，有一層光澤感，魚鱗完整無脫落。

氣味 脂肪 魚類

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