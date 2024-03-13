遊覽車事故創新高 駕駛半年3次嚴重違規將被召回訓練

疫後遊覽車使用需求增，事故也隨之增加，去年總計有637件遊覽車事故，創下4年新高，造成840人死傷。交通部公路局除了取消車輛速度異常告警10%寬限值，也規劃6個月內有3次以上嚴重違規的高風險駕駛人回訓機制，項目包括闖紅燈、酒駕超速、蛇行、驟然變換車道、超速等。

全國共有1萬4030輛遊覽車、1萬7095名遊覽車駕駛。去年光10至11月就發生多起嚴重遊覽車事故，10月23日一間科技公司舉辦員工旅遊，遊覽車在國道超速失控，釀成4死22傷；事發不到兩周，宜蘭太平山又發生遊覽車翻覆釀1死38傷；11月16日又發生國5雪隧遊覽車追撞6輛車事故。

公路局表示，遊覽車管理機制除了既有的動態資訊即時管理、遊覽車評鑑、安全考核、聯合稽查等，現所有車輛都有裝設GPS監控系統，也調整車輛GPS速度異常告警標準，取消原先10%速限寬現值，修改為「超過速限」即為異常，已上路實施，並由各所輔導業者加強自主管理。

公路局說明，過去遊覽車GPS顯示超過速限10公里1分鐘就會通知業者，連續5分鐘通知監理所，連續10分鐘通知公路局，影響公司評鑑及安全考核，現修改為「超過道路速限」即告警通知。若道路速限是110公里，原本要超過120公里才會告警，現在只要超過110公里就告警。

公路局也說，正規畫遊覽車高風險違規駕駛人召回訓練機制，針對6個月內違反道路交通管理處罰條例特定規定3次以上的駕駛人召回訓練，包括闖紅燈、酒駕超速、蛇行、驟然變換車道、超速40公里以上等危險態樣，由各所每季辦理1次訓練，課程內容包含交通法規、防禦駕駛及駕駛道德等。

公路局表示，高風險違規駕駛人回訓制度目前由中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會彙整內部意見，後續將邀集遊覽車全聯會研商，盡快檢討實施。

另外，去年一起科技公司員旅遊覽車事故發現駕駛7年內曾有10次超速違規，但過去記點制度是半年累計內達6點才吊扣駕照，外界認為應對高風險駕駛記點吊扣期限拉長。交通部表示，去年6月《道路交通管理處罰條例》才修正成1年累計達12點即吊扣2個月，暫時不考慮再修正。