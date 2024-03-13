碳費費率第1季出爐！首次審議會周五召開 委員名單曝光

碳費費率預計今年第1季公布，環境部氣候署今表示，已確定碳費審議會委員名單，專家學者部分分為環境、能源及資源、經濟及財務會計、法律等4類，民團部分經多方考量盡可能納入環保、社會公正、產業等不同領域代表；委員任期為期2年，自今年3月1日起至2026年2月28日止，本周五將召開首次審議會。

第1屆碳費費率審議會由環境部政務次長施文真擔任召集人、氣候署長蔡玲儀為副召集人；21名委員名單包含機關代表5名，有經濟部產發署長連錦漳、國發會經發處長吳明蕙、國科會產學及園區業務處長許增如、金管會綜合規劃處長胡則華、主計總處基金預算處主祭官兼處長黃叔娟。

民間團體6名代表包含綠盟理事卞中佩、環盟學術委員會召集人吳明全、地球公民資深志工林彥廷、工總常務理事江啟靖、商總理事余建中、會計師公會全國聯合會理事劉興宗。

8名專家學者代表部分，有台大經濟系特聘教授林明仁、清大科技法律所教授范建得、清大材料系特聘教授游萃蓉、政大金融系楊曉文、台大氣候變遷與永續發展學程兼任助理教授趙家緯、台大社會系副教授劉仲恩、成大資工系教授謝秉志、國泰金控投資長程淑芬。

氣候署表示，遴選學者專家委員，環境部分為「環境」、「能源及資源」、「經濟及財務會計」及「法律」等4類專長領域，今年1月18日公開接受各界推薦學者專家人選，總計有82位納入遴選，之後經過環境部邀集相關機關組成遴選小組並召開遴選會議，完成學者專家委員的遴選作業。

民間團體部分，氣候署表示，經過多方考量相關民間團體對於碳費議題的關聯性及代表性，盡可能納入來自環保、社會公正團體及產業界等不同領域代表，以衡量各界意見；有關機關代表委員部分，則由經濟部、國發會、國科會、金管會及主計總處等相關機關推派代表擔任。

氣候署說明，依據「碳費費率審議會設置要點」的規定，委員任期為2年，本屆委員任期將自今年3月1日起至115年2月28日，審議會的任務為碳費一般費率及優惠費率的訂定與調整，以及有關碳費費率的評估、檢討、研究及諮詢等。

至於審議會期程，氣候署表示，本周五（3月15日）將召開第1次費率審議會，屆時將於會議上說明審議會相關運作規定以及碳費徵收相關子法的規畫，並徵詢委員的意見，以利後續費率的討論與審議。