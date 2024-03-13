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明晨恐現10度低溫！好天氣持續到周末 這日起變天轉濕冷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
東北季風影響至明天清晨，中央氣象署指出，輻射冷卻效應加乘，北部低溫下探12度，其他地區15度。示意圖。圖／本報資料照片
東北季風影響至明天清晨，中央氣象署指出，輻射冷卻效應加乘，北部低溫下探12度，其他地區15度。示意圖。圖／本報資料照片

東北季風影響至明天清晨，中央氣象署指出，輻射冷卻效應加乘，北部低溫下探12度，其中竹苗可能10度，其他地區15度；明、後天東半部地區、西半部山區及北部地區有雨。周末各地大致多雲到晴，下周一明顯變天轉濕冷，北東地區、中南部山區轉雨，東北季風持續影響至下周三。

中央氣象署預報員李孟軒表示，這波東北季風預估影響至明天清晨，屆時因輻射冷卻效應，明晨北部低溫12至14度，其中竹苗可能有局部10度左右低溫，其他地區15至17度。

他表示，明天白天起，東北季風減弱，氣溫逐漸回升；明、後兩天因華南雲系移往台灣上空，雲量偏多，東半部地區、西半部山區零星降雨，周五再增加北部地區也有零星降雨。

周六至周日，雲量逐漸減少，降雨會更少，各地大致多雲到晴為主，僅花東地區零星短暫雨，以及午後各地山區零星短暫陣雨；整體而言，周日前，各地天氣大致穩定。

李孟軒表示，下周一是明顯變天時間點，屆時鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部地區轉為局部短暫陣雨，中南部山區零星短暫雨，鋒面僅影響下周一這天，東北季風則持續影響至下周三。

下周一至下周二，水氣偏多，北部、東半部地區以及中南部山區零星降雨。下周三轉乾，僅東半部地區、西半部山區有降雨情況。

此外，李孟軒也提醒，天氣回暖過程中，預估周五至周六西半部夜晚清晨，以及周六至下周日金馬全天時段，都要留易低雲或霧，影響能見度。

東北季風

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