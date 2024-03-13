大金空調「橫綱Y系列」新品省電舒適再進化 購機最高省12,000元

大金工業創業百周年，現今市值在日本的機械產業排名第一，其卓越成就來自於一條龍垂直整合，擁有先進研發的核心技術，並將每個零件視為成功關鍵，這種堅持就是「大金標準」。

大金空調今發表2024年新品系列，宣告將透過直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏、IAQ室內空氣品質4大領域，以智慧控制、高效節能、潔淨舒適3大產品主軸，提供家用、商用一站式滿足的全方位服務。

延續大金強大的直流變頻技術與新世代R32冷媒，全新大金一對一家用空調新機種「橫綱Y系列」的CSPF值最高達7.81，家用一對多Y系列室外機較舊有機種CSPF能源效率提升高達18%，最多可連接4台新橫綱Y系列室內機。全系列機型超越國家一級能效，省電再進化。全新設計「DAIKIN EYE大金之眼」智慧運轉燈，還可透過多色調LED指示燈顯示不同的運轉模式。橫綱Y系列亦搭載了大受用戶好評、由日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12％，一年四季舒適又省電。

今年大金更全新推出擁有時尚配色的空氣清淨除濕機以及2款除濕機系列，其中除濕機採用LED觸控操作面板，擁有衣類乾燥、自動除濕、連續除濕3大使用模式，機體高度約58公分，好收納卻有大除濕量，額定除濕量12L/天，且1級能效，高效除濕又省電。新款空氣清淨除濕機則是搭載HEPA濾網，可過濾99.97%的PM0.3懸浮微粒。內建空氣品質偵測燈，透過5種顏色顯示，空氣品質一目瞭然。主動離子技術，透過電漿放電將離子釋放到空氣中，與空氣結合後可強力氧化分解空氣中細菌和過敏原。大金全系列除濕機更內建32個安全認證零件，全面為民眾把關安全問題。