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獨／誇張！菸商違法向未成年廣告「加熱菸」 與女模互動還可抽iPhone

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林清麗表示，新北衛生局人員今日到會場稽查時，確實現場查出目前尚未合法的「加熱菸」器具，稽查人員更直呼「好誇張」。圖／董事基金會提供
林清麗表示，新北衛生局人員今日到會場稽查時，確實現場查出目前尚未合法的「加熱菸」器具，稽查人員更直呼「好誇張」。圖／董事基金會提供

加熱菸在台尚未有合法廠商，不過董氏基金會近日接獲家長投訴，表示已有菸商向「超商店員」進行行銷示範教學。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，檢舉人的孩子甚至未滿20歲，超商打工只要滿16歲就可以，不排除菸商已對未成年青少年進行菸品行銷宣傳，明顯有違法情事，且稽查人員今日到會場稽查，直接查獲違法加熱菸，更直呼「好誇張」。

林清麗表示，昨日開始接獲多名家長投訴，檢舉菸商「IQ*S」預計今日在五股展覽館的超商產品展示會上，向店長及店員廣告行銷加熱菸產品，透過Showgirl向店員們介紹加熱菸功能，以有獎徵答與遊戲方式互動，答對就送現金卡和禮品卡，還可以抽iPhone。

「會場中不排除有未成年的青少年。」林清麗說，一名家長指出，他的孩子和同學僅18、19歲，但去年9月早已經參加過類似的展示會，回來後孩子們對加熱菸功能倒背如流、躍躍欲試加熱菸，還拿著禮品卡分享給同學。且16歲就可以到超商打工，活動現場不排除有未成年的青少年。

消基會名譽董事長、律師游開雄指出，根據《菸害防制法》第15條第1項第3款規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告未經核定通過之指定菸品（加熱菸）或其必要組合元件（加熱菸器）。製造或輸入業者違法廣告指定菸品或其必要之組合元件，依同法第27條規定，可處新臺幣一千萬元以上五千萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。台灣目前未核准任何的加熱菸，菸商不論是對誰，以說明會方式廣告行銷加熱菸，明顯已違法，請政府立即開罰並制止再發生類似的廣告行為。

林清麗表示，菸商預計在會場中舉行50場的活動，分別針對超商店員、店長開不同的場次；目前已向國健署、衛生局分別提出檢舉；上午更請新北市議員張嘉玲要求衛生局下午前去稽查，而新北衛生局人員今日到會場稽查時，確實現場查出目前尚未合法的「加熱菸」器具，稽查人員更直呼「好誇張」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廣告 衛生局 超商

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