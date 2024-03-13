7旬翁已罹腎臟病卻不自知 七年戒吃1類食物腎功能大逆轉

衛福部彰化醫院今天舉辦「愛腎護腎，打造太平腎事」衛教活動，71歲腎臟病患康先生分享他7年前因健檢檢查出腎絲球過慮率eGFR只有49，已是慢性腎臟病第三期，卻渾然不知，經治療後，又嚴格戒鹹食，烹調太鹹的餐館成為他拒為往來戶，現在他的eGFR已回升到85，可說是大逆轉。

彰化醫院在「世界腎臟日」前夕舉辦「愛腎護腎，打造太平腎事」衛教闖關活動，二名慢性腎臟病患也分享他們幸運因健檢檢查出腎臟病後，經過治療，5至7年間腎臟功能不僅hold住了，甚至好轉，院長曾孔彥也提醒大家，平時勿亂服偏方、亂吃藥，才能保腎健康。

彰化醫院副院長陳殷正說，台灣腎臟病盛行率持續攀升，已突破12%，相當於每8個人就有1人腎臟病，更可怕的是，很多病患已很嚴重、甚至要洗腎了，才發現自己有腎臟病，初中期、甚至是後期的腎臟病患，因為身體沒有很明顯的不舒服，以致延誤就醫。

陳殷正說，其實高血壓、或容易累等，都可能和腎功能變差有關，腎絲球過慮率eGFR低於60就不合格，最好能定期篩檢，及早治療，才是確保腎臟健康的關鍵。

今天經驗分享的康先生有高血壓及高血脂病史，7年前的健檢發現腎絲球過慮率eGFR只有49，治療期間降血壓等藥都按時吃，每天至少喝1500cc的水，太鹹的東西不吃，如鹹魚、豆腐乳等絕對不碰，幾年來eGFR已緩步上升至85，可說完全逆轉。

62歲楊女士5年前健檢驗出eGFR只有30，已是第四期腎臟病，她說，年輕時常腰酸背痛，她懷疑是吃太多類固醇傷腎，後來她按時服藥，不服偏方、不吃太鹹、多喝水，高普林及高鉀類的東西也是少吃，治療後eGFR也回到46。

腎臟科主任蔡旻叡說，很多臨床個案顯示，明明腎功能已經很差了，病患卻沒有任何感覺，但其實腎臟病的風險因子與三高息息相關。2022 年台灣腎病年報顯示，洗腎病人在洗腎前一年近8成患有高血壓，4成患有糖尿病，3成患有高血脂。