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服用中草藥、止痛藥等尿液出現「這顏色」可能是肝損傷

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
肝膽疾患藥害救濟案件疑似藥品包括抗結核藥、抗黴菌藥、抗生素和抗癲癇藥等。本報資料照片
肝膽疾患藥害救濟案件疑似藥品包括抗結核藥、抗黴菌藥、抗生素和抗癲癇藥等。本報資料照片

不少人在出現頭痛等症狀時，會先到藥局購買普拿疼等止痛藥，專家提醒，服用抗結核藥、中草藥或含乙醯胺酚成分藥品的病人，需留意追蹤肝功能，如出現茶色尿、全身疲乏、食欲減退、右上腹疼痛不適等症狀，需留意追蹤肝功能，專家指出，藥品性肝損傷最可能發生在高齡、長時間常服用多種藥品、慢性酗酒者等6類人。

食藥署藥品組簡任技正楊博文提到，中高齡者為藥品肝損傷的高危險族群，大多罹患多重慢性疾病，服用藥品繁雜，容易發生藥品交互作用，造成肝損傷，分析小於10歲至超過80歲的民眾，發現超過6成的肝膽疾患救濟案件，年齡在50歲以上，以60至69歲最多、50至59歲次之、70至79歲第三。

楊博文表示，肝膽疾患藥害救濟案件疑似藥品前5名如下：

※第1名：抗結核藥

※第2名：抗黴菌藥

※第3名：抗生素

※第4名：抗癲癇藥

※第5名：降尿酸藥、降血脂藥、非類固醇抗發炎藥物、抗甲狀腺藥物和抗發炎和抗風濕藥物

中國醫藥大學附設醫院藥劑部主任謝右文說，中草藥、西藥及保健類食品等營養補充品，造成肝的傷害都可被稱為「肝損傷」，成因包括對藥品過敏及代謝異常等「體質因素」，或是藥品本身及藥品代謝產物具有肝毒性、藥品劑量、常見的止痛藥如普拿疼主成分乙醯胺酚等「藥品因素」，如服用抗結核藥、中草藥、抗細菌藥、抗黴菌藥、非類固醇消炎止痛藥或乙醯胺酚的病人，需留意追蹤肝功能。

謝右文指出，藥品性肝損傷可能發生在高齡、長時間常服用多種藥品、肝功能不佳者、慢性B型或C型肝炎帶原者、慢性酗酒者及非酒精性脂肪肝病患者等族群，常見症狀包括全身疲乏、食欲減退、噁心嘔吐、右上腹疼痛不適（肝區疼痛）、茶色尿、灰便、黃膽、搔癢症狀、淋巴腺病、脾臟腫大或關節炎等。

有些民眾擔心，這樣是否會造成肝硬化，謝右文引用好心肝基金會衛教資訊指出，肝纖維化或是肝硬化是慢性肝炎經年累月造成的，如果用藥後發現問題立刻停藥，不至於造成肝纖維化或硬化；如定期服用含乙醯胺酚的止痛藥，一般人建議每日不超過8顆、肝硬化病患或飲酒過量病患不超過4顆，「如果吃足建議劑量仍然頭痛，應詢問醫師是否搭配其他藥品，不要自己貿然增加藥品劑量」。

肝硬化 頭痛

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