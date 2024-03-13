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瓦城再創新品牌BOBO 2025美國展首店
瓦城旗下第九個品牌，主打泰式炒河粉的「BOBO」插旗宏匯廣場，董事長徐承義表示，今年仍將朝「30500」目標，在2030年全球達到30個品牌、500店，今年將再有2個新品牌，目前瓦城共有148店，而今年全品牌將再展20~25店，估到年底將達到160店。
瓦城計畫進軍美國市場已久，徐承義表示，原訂去年要開出「瓦城」首店，但因為要求，要服務亞裔與在地人口，因此在選點方面特別謹慎，選在南加州洛杉磯中心商場，面積約在150坪，5月就可以完成硬體設計，規劃在2025年會營運，並隨之開出第二店。
徐承義也說，原本在美國有相當多商場在評估，但堅持瓦城在美國不能只是華人品牌，因此為了要進入最高等級的商場，花了不少努力，「要是在其他商場，早就已經開出來了。」
對於BOBO，徐承義透露，幾年前就發想，研發過程也充滿挑戰，經過上千次調整才在去年底試營運，而試營運期間每天翻桌率可達到6輪，也是商場業績排名前三的餐飲品牌，下半年除了會開出第二店外，未來更有可能是在瓦城之後跨足美國的品牌，時間應會在2026年。
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