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2024綠色博覽會30日開場 新北以萬金杜鵑布置特色物產館

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市今年響應綠博設置新北物產館，當中以萬金杜鵑佈置場館，讓萬金杜鵑之美到宜蘭持續綻放，也讓新北優質農產品被大眾看見。記者江婉儀／攝影
新北市今年響應綠博設置新北物產館，當中以萬金杜鵑佈置場館，讓萬金杜鵑之美到宜蘭持續綻放，也讓新北優質農產品被大眾看見。記者江婉儀／攝影

2024宜蘭綠色博覽會將於3月30日至5月12日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今同台宣傳。新北市農業局表示，本次受邀設置新北物產館，以萬金杜鵑佈置場館，活動期間每周假日展售新北農漁產品。另新北縣市周期間，新北市民還可享優惠門票價100元。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。今年度綠博秉持過往的環境生態保育信念，以「地球學院 Earth Academy」為主題，將往年的展區打造成不同「學系」，以寓教於樂方式，讓民眾從各種不同面向來理解永續的意義、用各種不同方式來實踐永續的目標。

侯友宜表示，新北市長年推動環境永續，今年響應綠博設置新北物產館，當中以萬金杜鵑佈置場館，讓萬金杜鵑之美到宜蘭持續綻放，除傳遞永續理念外，也讓新北優質農產品被大眾看見，跨縣市合作一同提高農漁產業收入。

侯友宜表示，新北市推動萬金杜鵑，促進青農返鄉承接家業，讓杜鵑產業永續發展，現與宜蘭縣合作，讓宜蘭縣民也能賞萬金杜鵑之美。今年4月22日至28日是綠博新北周，新北市民來新北館參觀，享門票優惠100元，又可欣賞美麗的杜鵑花藝術作品。

農業局表示，此次新北館呼應綠博主題，也在館內展示新北食農教育、生態保育及資源永續理念的推動成果，也將在現場展售新北市特色農漁產品，每周假日民眾都可以到此選購，新北周期間（4月22日至4月28日）周末還可現場報名創意DIY活動。

2024宜蘭綠色博覽會將於3月30日至5月12日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今同台宣傳。記者陳正興／攝影
2024宜蘭綠色博覽會將於3月30日至5月12日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今同台宣傳。記者陳正興／攝影
今年度綠博以「地球學院 Earth Academy」為主題，將往年的展區打造成不同「學系」，以寓教於樂方式，讓民眾從各種不同面向來理解永續的。記者江婉儀／攝影
今年度綠博以「地球學院 Earth Academy」為主題，將往年的展區打造成不同「學系」，以寓教於樂方式，讓民眾從各種不同面向來理解永續的。記者江婉儀／攝影
2024宜蘭綠色博覽會將於3月30日至5月12日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今同台宣傳。記者江婉儀／攝影
2024宜蘭綠色博覽會將於3月30日至5月12日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙今同台宣傳。記者江婉儀／攝影

宜蘭 杜鵑花

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