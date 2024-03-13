馬偕醫方俊凱：盼每人一生一次補助預立醫療照護諮商

《病人自主權利法》讓個人在意識昏迷、無法清楚表達時，透過先前準備好的醫療決定，選擇接受或拒絕醫療。民眾必須先經歷「預立醫療照護諮商」（ACP），再簽署預立醫療決定書AD。馬偕醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱說，社工在ACP上著力不少，更期待未來每個一生都可以享有一次政府補助ACP的機會。

民眾完成預立醫療決定，除了必須要意識清楚時簽署外，也要有至少一位二親等家屬陪同，一起到門診諮商；等到符合末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智或是其他經政府公告的疾病的條件時，就可以按照原先預立醫療決定接受或拒絕維持生命治療治療、人工營養流體餵養，並啟動緩和醫療照顧。

方俊凱說，預立醫療照護諮商（ACP）前，有預立照護諮商前準備（Pre-ACP），這個流程大多數都是會經由醫院的社工提供民眾協助。每家醫院的做法不太一樣，以馬偕醫院為例，會由醫務社工跟民眾說明需要哪些事情，例如攜帶健保卡，是否有二等親見證人，見證人簽署當天能否一起出席，不能出席的話要怎麼做等，會事先讓民眾了解需要注意的事情。

「病主法」施行至今已經5年．社工在ACP中擔任溝通角色，更有對外宣導的幫助。方俊凱表示，一開始對外宣導仍是由醫師、護理師向民眾宣導，但近期都是以社工在社區推廣、宣導比較多，社工在這一塊的投入比往更多。

此外，健保署預計本月討論否針對末期患者、輕度失智、公告難治癒疾病、居家整合照護計畫服務對象等四類對象提供免費諮商，若是通過預計在今年年中上路，預計有20萬人受惠。方俊凱表示，健保財務有限錢必須用在刀口上，希望未來可以朝向每個人一輩子有一次預立醫療照護諮商的給付機會。