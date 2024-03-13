三總移植專責病房揭牌啟用 空間設計以舒適、安全感為主題
三軍總醫院上午由國防部軍醫局局長蔡建松主持，三總院長洪乙仁、器官移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲及醫療團隊一同進行三總「移植專責病房」揭牌啟用儀式。
三軍總醫院經過多年耕耘，於111年進一步成立移植醫學部，致力於打造全方位整合型移植醫療照護環境，研發移植醫療相關技術，提升移植病人成功率及生活品質，並強化移植醫學訓練，孕育優秀移植醫學人才，同時開拓國際移植醫療業務，推動三軍總醫院成為全台及國際移植醫療之首選醫院。
移植醫學部進一步推動設置移植專責病房，專責病房結合了臟器移植科室，心臟血管外科(心臟移植)、一般外科(肝臟及胰臟移植)、泌尿外科(腎臟移植)及胸腔外科(肺臟移植)之專業，集中醫療資源提供移植患者更縝密的專業照護，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺，幫助病人及家屬能安心穩定的接受醫療，獲得有品質的療效照護。
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