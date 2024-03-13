快訊

東元經營權戰火再起 小黃派這次提名「邱黑」為哪樁？

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

邱國正指兩岸瀕戰睡不好被高層盯上 誰接國防部長點名7人

三總移植專責病房揭牌啟用 空間設計以舒適、安全感為主題

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
三軍總醫院「移植專責病房」揭牌啟用。記者林俊良／攝影
三軍總醫院「移植專責病房」揭牌啟用。記者林俊良／攝影

三軍總醫院上午由國防部軍醫局局長蔡建松主持，三總院長洪乙仁、器官移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲及醫療團隊一同進行三總「移植專責病房」揭牌啟用儀式。

三軍總醫院經過多年耕耘，於111年進一步成立移植醫學部，致力於打造全方位整合型移植醫療照護環境，研發移植醫療相關技術，提升移植病人成功率及生活品質，並強化移植醫學訓練，孕育優秀移植醫學人才，同時開拓國際移植醫療業務，推動三軍總醫院成為全台及國際移植醫療之首選醫院。

移植醫學部進一步推動設置移植專責病房，專責病房結合了臟器移植科室，心臟血管外科(心臟移植)、一般外科(肝臟及胰臟移植)、泌尿外科(腎臟移植)及胸腔外科(肺臟移植)之專業，集中醫療資源提供移植患者更縝密的專業照護，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺，幫助病人及家屬能安心穩定的接受醫療，獲得有品質的療效照護。

三軍總醫院移植專責病房，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺。記者林俊良／攝影
三軍總醫院移植專責病房，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺。記者林俊良／攝影
三軍總醫院移植醫學部進一步推動設置移植專責病房，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺，幫助病人及家屬能安心穩定的接受醫療，獲得最有品質的療效照護。記者林俊良／攝影
三軍總醫院移植醫學部進一步推動設置移植專責病房，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺，幫助病人及家屬能安心穩定的接受醫療，獲得最有品質的療效照護。記者林俊良／攝影
三軍總醫院經過多年耕耘，於111年進一步成立移植醫學部，致力於打造全方位整合型移植醫療照護環境，研發移植醫療相關技術，提升移植病人成功率及生活品質。記者林俊良／攝影
三軍總醫院經過多年耕耘，於111年進一步成立移植醫學部，致力於打造全方位整合型移植醫療照護環境，研發移植醫療相關技術，提升移植病人成功率及生活品質。記者林俊良／攝影
三軍總醫院移植醫學部進一步推動設置移植專責病房，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺，幫助病人及家屬能安心穩定的接受醫療，獲得最有品質的療效照護。記者林俊良／攝影
三軍總醫院移植醫學部進一步推動設置移植專責病房，目前共有20床，整體空間設計以舒適、安全感為主題，讓病房有家的感覺，幫助病人及家屬能安心穩定的接受醫療，獲得最有品質的療效照護。記者林俊良／攝影
三軍總醫院上午由國防部軍醫局局長蔡建松主持，三總院長洪乙仁、器官移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲及醫療團隊一同進行三總「移植專責病房」揭牌啟用儀式。記者林俊良／攝影
三軍總醫院上午由國防部軍醫局局長蔡建松主持，三總院長洪乙仁、器官移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲及醫療團隊一同進行三總「移植專責病房」揭牌啟用儀式。記者林俊良／攝影

國防部 患者 醫學

延伸閱讀

澎湖議員吳政杰心肌梗塞病情惡化 直升機送台中救治

澎湖縣議員吳政杰心包膜填塞 緊急後送台中榮總

6旬男「嘔吐像火箭炮發射」食道破裂 醫揭酒後做1事：傷害比喝酒還大

醫師薪水知多少？年輕醫師最愛選擇這3科，這3科連住院醫師都難找！

相關新聞

台鐵公司掛牌2個多月 董事長杜微：營收成長至51.74億元

台鐵公司今天舉行模範員工表揚典禮，從1.6萬餘名員工挑選出68名，台鐵公司董事長杜微表示，能脫穎而出，表現絕對超乎一般同...

影／東勢林場螢火蟲季本周六開鑼 大發生期落這時間

粉紅櫻花季落幕，接著進入觀賞夜空螢光小精靈的螢火蟲季，中部知名賞螢聖地東勢林場，本周六(16日)將進行螢火蟲季開鑼活動，...

4月底前入住「旺日不加價」！將捷金鬱金香春遊5千有找

被稱為新北淡水河畔最美酒店的「將捷金鬱金香酒店」，即日起至4月30日推出「一泊一食指定日」優惠，不論平日、旺日，雙人入住...

馬偕醫方俊凱：盼每人一生一次補助預立醫療照護諮商

《病人自主權利法》讓個人在意識昏迷、無法清楚表達時，透過先前準備好的醫療決定，選擇接受或拒絕醫療。民眾必須先經歷「預立醫...

NASA飛機3度來台 DC8低飛台南嘉義了解空汙物變化

環境部與美國太空總署（NASA）合作七海計畫高屏3D空品實驗，環境部表示，上次因引擎過熱未能飛航至台灣的DC8空品實驗機...

三總移植專責病房揭牌啟用 空間設計以舒適、安全感為主題

三軍總醫院上午由國防部軍醫局局長蔡建松主持，三總院長洪乙仁、器官移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲及醫療團隊一同進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。