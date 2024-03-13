台鐵公司掛牌2個多月 董事長杜微：營收成長至51.74億元

台鐵公司今天舉行模範員工表揚典禮，從1.6萬餘名員工挑選出68名，台鐵公司董事長杜微表示，能脫穎而出，表現絕對超乎一般同仁。他也提及，台鐵元旦起改制2個多月後，包括座位供、運量、營收、準點率都提升，其中今年1、2月營收從去年同期47.16億元，成長至51.74億元。

台鐵公司今天上午舉行五一勞動節大會暨模範員工表揚典禮，杜微致詞時表示，今年共表揚68名模範員工，能當選是殊榮，台鐵合計有1.6萬餘名員工，要脫穎而出表現絕對超乎一般同仁。他指出，今年元旦起台鐵公司掛牌，期間外界有許多建言；不過，轉型過程可見台鐵表現良好，端賴全體同仁努力，尤其現場模範勞工奉獻，讓台鐵有好的開始。

杜微表示，台鐵今年元旦起掛牌後，今年1、2月相對去年同期，從去年每天4900萬個座位供，提升至5128萬個座位供，代表運輸服務本業提供更優質效能；另外，實際運量比較去年同時期，從每天運送60萬人次旅客，今年成長至64.3萬人次，顯見疫後旅客對台鐵提供服務信任成長。

營收方面，他指出，去年同期為47.16億元，今年成長至51.74億元；至於準點率，今年1、2月突破96%以上，預估未來會更進步。杜微也強調，台鐵在偏鄉、支線、小站也提供良好服務，更是我們的責任，仰賴現場模範勞工引領，讓台鐵持續發揮效能。