影／東勢林場螢火蟲季本周六開鑼 大發生期落這時間

粉紅櫻花季落幕，接著進入觀賞夜空螢光小精靈的螢火蟲季，中部知名賞螢聖地東勢林場，本周六(16日)將進行螢火蟲季開鑼活動，農場指出，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。

東勢林場遊樂區今表示，以往年經驗觀察，預計本月底起，場內水生黃緣螢率先亮相，接續是數量最多的黑翅螢，預計大發生期落在4月中旬，5月上旬由端黑螢、紅胸黑翅螢、梭德氏脈翅螢接力，由於品種多，林場從本月底到5月上旬都是賞螢季。

東勢林場副場長張銘鐘表示，林場內以黑翅螢為大宗，依照往年預估，4月中旬是最佳觀賞期，高峰期數量可達2、30萬隻，加上林場內光害少，天氣穩定可觀星，形成地面與星空的雙層螢光、星光享受。

本周六(16日)下午1點半，東勢林場與農村發展及水土保持署將舉辦「2024東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展活動」，為今年的螢火蟲季揭開序幕，迎接螢火蟲季到來。