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影／東勢林場螢火蟲季本周六開鑼 大發生期落這時間

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供
本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供

粉紅櫻花季落幕，接著進入觀賞夜空螢光小精靈的螢火蟲季，中部知名賞螢聖地東勢林場，本周六(16日)將進行螢火蟲季開鑼活動，農場指出，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。

東勢林場遊樂區今表示，以往年經驗觀察，預計本月底起，場內水生黃緣螢率先亮相，接續是數量最多的黑翅螢，預計大發生期落在4月中旬，5月上旬由端黑螢、紅胸黑翅螢、梭德氏脈翅螢接力，由於品種多，林場從本月底到5月上旬都是賞螢季。

東勢林場副場長張銘鐘表示，林場內以黑翅螢為大宗，依照往年預估，4月中旬是最佳觀賞期，高峰期數量可達2、30萬隻，加上林場內光害少，天氣穩定可觀星，形成地面與星空的雙層螢光、星光享受。

本周六(16日)下午1點半，東勢林場與農村發展及水土保持署將舉辦「2024東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展活動」，為今年的螢火蟲季揭開序幕，迎接螢火蟲季到來。

活動當天，林業及自然保育署台中分署將現場發放苗木，民眾可自由領取，數量有限，送完為止；現場安排豐薩克薩克斯風樂團、菁湛長笛樂團、豐原社大樂團、律動健康舞蹈、台中市藝術家合唱團等團體表演，精彩可期。

本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供
本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供
本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供
本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供
本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供
本周六，中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖為去年資料照。圖／東勢林場提供

東勢林場 螢火蟲 賞螢

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