今晨苗栗最低溫5.6度 下周一起冷空氣來襲轉涼再降雨

受東北季風及輻射冷卻影響，中央氣象署指出，今天清晨各地出現低溫，最低溫在苗栗三灣5.6度，明晨仍要留意低溫發生。直到下周一起，因鋒面通過，加上東北季風增強，轉涼降雨機率再增，其中北部、東半部地區降雨機率提高，中南部山區也局部降雨。

中央氣象署預報中心課長林秉煜指出，受東北季風及輻射冷卻影響，今天清晨出現低溫，最低溫在苗栗三灣5.6度、新竹峨眉6.9度、金門金湖8.8度，連江東引9.4度，基隆安樂10.0度。

他表示，今天白天起，東北季風持續影響，但空氣偏乾，白天溫度回升，中南部日夜溫差特別大；不過，明晨仍有14至16度低溫，但因東北季風減弱，低溫略微回升。

林秉煜表示，近日溫度無太大變化，直到下周一起，冷空氣開始逐漸影響，北台灣氣溫明顯下降，至少影響到下周二。

降雨趨勢方面，今天西半部晴到多雲，日夜溫差大，僅東半部地區、中南部山區零星降雨；明天雲量偏多，西半部山區下雨機率提高，尤其周五北部地區零星降雨；周六東南部地區降雨，各地山區午後也有陣雨發生。