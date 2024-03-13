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用藥安全門／正確服用安眠藥 遵從醫囑不擔心成癮
Q：根據健保署統計，國人安眠藥用量有上升趨勢，2022年高達453萬5千多人使用健保安眠鎮定類藥物，這還不包括民眾自行到藥局購買助眠藥物。究竟安眠藥該怎麼吃？有哪些禁忌？過量會上癮嗎？
A：安眠藥主要分為苯二氮平、非苯二氮平兩大類，需要醫師處方箋的管制藥品；一般藥局販售的助眠藥則屬於抗組織胺、肌肉鬆弛劑，作用範圍小。過去電視常上演主角服用大量安眠藥輕生的劇情，其實是錯誤觀念，現行安眠藥安全性極高，但仍要注意服用時間，避免與酒精、其他慢性病藥物並用產生交互作用。
安眠藥的種類有短效型、中效型和長效型，須經由醫師評估開藥，並遵循處方劑量，勿擅自增減數量，貿然停藥可能出現焦慮、失眠、頭痛等戒斷症狀。有睡眠障礙的人，應於睡前15至30分鐘服用安眠藥，服藥後馬上躺床睡覺，不要再走來走去，以免藥效發揮時發生跌倒意外。
許多人擔心吃了藥就回不去了，害怕藥物成癮，建議可與醫師討論適當的減藥或停藥，並找出失眠原因解決根本問題，經由專業睡眠諮詢，建立健康睡眠習慣。
諮詢╱台北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙
整理╱記者廖靜清
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