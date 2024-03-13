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冷眼集／從記點到國旅 都欠長遠政策

聯合報／ 本報記者周湘芸

疫後旅遊潮爆發，旅宿業房價持續上揚，交通部長王國材昨表示，若一二○○萬國際觀光客達標就可望降價，更早之前還稱「如果離峰賺到錢，尖峰還這麼貴，就會罵他們」。問題是旅館房價高低是市場機制，政府說會降價根本邏輯不通。

此外，缺乏陸客加持下，今年一二○○萬人次國際觀光客能否達標備受質疑，面對房價結構性問題，政府機關竟將解方寄望在「觀光客數量達標」的空泛目標，更建議民眾「平日出遊」，遭不少網友酸「為何不鼓勵平日放假？」難見專業可言。

從違規記點制到國旅，交通部等單位面對問題往往「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，未有長遠性政策規畫。面對國人批評房價高、景點無新意，相關單位只是一再宣傳做了多少改善，也難怪旅客多數無感；面對違規記點制惹民怨，未拿出專業分析就全面取消，更難獲國人認同。

放眼其他國家，即便房價調漲也少引來罵名。如何讓旅客認為漲得合理、貴得有價值，除了業者需花心力，也有賴政府機關以更專業的角度制衡，讓業者及消費者獲得雙贏。

交通部長 記點

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