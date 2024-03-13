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交長：若國際客達標 國旅房價有望降

聯合報／ 記者周湘芸周彥妤鄭國樑／連線報導

疫後觀光復甦，也讓旅館房價節節攀升，去年觀光旅館業平均房價成長百分之十一點○八。交通部長王國材昨表示，若今年底國際旅客成長至一二○○萬人次，可討論尖峰房價酌以調整。觀光署周永暉也說，若能帶動遊客又有產生分流效果，市場機制自然會降價，「年底有機會」。

王國材表示，國旅房價的尖離峰價格差很多，尖峰價格要降，就要提升平日離峰收入，如果今年底國際旅客來台衝到一二○○萬人次，旅宿業離峰收入有填補，也有盈餘時，會邀集業者討論尖峰房價是否酌以調整。

周永暉表示，盼民眾也在平日旅遊，觀光署會持續祭出措施鼓勵。

對於旅宿業缺工問題，觀光署去年祭出旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼方案，截至今年二月底，業者共新聘二六二七名房務及清潔人員。

周永暉說，缺工是影響國旅房價的重要因素，針對開放聘用移工，勞動部二月底要求補充相關事項，如都市、偏鄉旅宿成本是否分開計算等，預計十五日送至勞動部審議。

周永暉 王國材 觀光署

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