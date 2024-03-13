交通微罪不記點 11學者齊反對

行政院會日前通過十種一千兩百元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，正反意見兩極。十一名交通界學者昨召開座談會，一致認為草案修正過於草率，不應以罰鍰金額定義微罪，一次性取消記點、檢舉恐喪失法治社會尊嚴。交通部長王國材則說，尊重大家的意見，待立法院審查討論。

行政院會近日通過交通部「道路交通管理處罰條例」修正草案，共十種一千兩百元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第六十三條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點。

台北市交通安全促進會理事長邱裕鈞指出，違規記點不是萬靈丹，也不是改善交安的唯一手段，但其對於累犯的嚇阻效果顯著，且許多先進國家也已證明。交通部修正草案擬定前，完全沒有邀集專家學者討論，昨召集多位學者討論，是希望在草案交付立法院審議前，提出可供參考意見。

交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯彙整此次達成八項共識，包括應以違規頻率、嚴重度、可控性分析來定義微罪，科技執法應納入記點之項目，針對民眾檢舉操作細節可進一步討論，如一天檢舉次數上限、同一檢舉對象的檢舉次數上限，並督促環境改善分階段盡速到位，針對商用車輛制定相關限制並提供部分彈性，如臨停限制、都市計畫設計友善停車位配置。

此外，保險制度融入也是關鍵，未來要自「從車」管理轉為「從人」管理，並加強講習內容的評估與追蹤，交通部也應加強對外溝通。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，若長期讓民眾認為交通違規沒什麼關係，就會喪失法治社會尊嚴。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩也說，儘管部分違規一開始造成的影響小，但若不在初期管理，影響就可能愈來愈大，政府的價值觀要講清楚。

王國材說，現階段各界有不同聲音，留待立法院審查討論。立法院委員若召開公聽會，也支持學者專家、相關團體參加。