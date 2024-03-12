明後天清晨最冷！日夜溫差大低溫剩11度 這日變天轉雨下周再降溫

中央氣象署指出，冷氣團來襲及輻射冷卻加乘，明、後天各地清晨相對低溫，中部以北至宜蘭11至13度，局部地區可能再降2至3度；白天起各地恢復舒適偏暖。周日下半天起變天，北東地區及中南部山區轉雨；下周一東北季風報到，估再有一波降溫。

中央氣象署預報員官欣平指出，今、明天水氣偏少，降雨零星，僅東半部地區、南部山區局部地區有雨，且雨量也不多，大致可見陽光。

周四上半天起，水氣增多，雲量稍多地區稍有飄雨，整體天氣狀況不差。周日下半天至下周一，鋒面通過，天氣轉變轉趨明顯，尤其北部、東半部地區局部短暫陣雨，中南部山區零星短暫陣雨。

他表示，這波大陸冷氣團，影響至周四清晨，估最冷時間點落在明、後天清晨，中部以北至宜蘭11至13度，其他地區15至16度。不過，白天起，氣溫回溫，北部、東半部18至22度，中南部24至27度，南台灣白天幾乎感受不到冷空氣，留意日夜溫差大。

官欣平說，周四白天起至周六，北台灣回到23至24度，低溫約15至16度。下周一東北季風報到，北台灣從周日23度降至18度，感受相對明顯，中南部感受則無太大區別。

他提醒，期間歷經冷空氣減弱，以及回暖過程，留意低雲或霧，影響能見度，其中西半部留意周五至周六的夜晚清晨，金馬地區在周五至周日可能持續一整天。