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患者訴說病情卻被勸休學 醫發起「終結糖尿病汙名化」連署

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟表示，糖尿病因為翻譯問題，當中的「尿」字常與汙穢有所聯想，許多病友遭受歧視。本報資料照
台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟表示，糖尿病因為翻譯問題，當中的「尿」字常與汙穢有所聯想，許多病友遭受歧視。本報資料照

糖尿病是一種因體內胰島素分泌不足，或身體細胞對胰島素的利用能力降低所引起的病症。台灣基層糖尿病協會發起「終止糖尿病汙名」連署，希望終止糖尿病帶來的汙名化、歧視、社會不平等。

台灣基層糖尿病協會常務理事、開業家醫科醫師陳宏麟表示，糖尿病因為翻譯問題，當中的「尿」字常與汙穢有所聯想，被認為是生活習慣、家族基因不好，許多病友都不敢跟身邊朋友說自己罹病的狀況；曾有糖尿病患者在學校和導師、校醫說明病情，卻被勸「休學」，剝奪受教權。

「糖尿病友在職場上也遭受不公平待遇。」陳宏麟說，病友可能被主管忍為健康有狀況，導致升遷受阻，或是職務安排上被無故調動；更有甚者，過去保險只要有糖尿病，所有保險公司都不給保，近年雖然有開始改善，但險種仍相當有限制，有許多討論空間。

陳宏麟指出，糖尿病其實就跟三高一樣，有人血壓較高，也有人血糖較高，這是人體在老化過程中或多或少會產生的狀況，只要好好控制，就可擁有良好的生活品質。但許多病友因為不敢在外面量測血糖、打胰島素，反而讓病情更難以控制，或者躲到廁所進行，環境相當不友善。

台灣基層糖尿病協會發起連署活動，「本協會認為醫者仁心，以全人照護角度看待每一個罹患高血糖症的個人，並重視其人權，也可藉由正確的命名，避免個人因病名引發的恐懼和羞恥感，而引起排斥、逃避行為，錯失初期治療的黃金期，強調正確的疾病知識及照護觀念，讓社會大眾能用正向且包容的心態看待疾病的治療與照護。」

陳宏麟表示，連署並不限制醫療人員才能參與，一般民眾只要認同終結糖尿病汙名化的活動理念，都可以到協會連署網頁（https://www.tacd.org.tw/ehc-tacd/s/endstigma）中，參與聯署活動。

糖尿病

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