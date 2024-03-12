四色樹、重陽木、雞油…台灣十大常見行道樹 你都認識嗎？

植樹節你種樹了嗎？

近代最早倡導植樹造林的華人之一是國父孫中山，為了紀念孫中山的逝世，他的忌日3月12日也成了中華民國的植樹節。我們生活常見的茄苳與榕樹、樟樹及楓香合稱老樹四大天王，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大行道樹的聲量，除了落羽松以及榕樹擁有超高網路討論度，進榜的這些樹，你認識幾個？

image source：FB／公路局：公路人

No.10 台灣欒樹

台灣欒樹是台灣的特有種，高達15至17公尺，樹形美觀是優良的行道樹及園景樹，因從滿株綠葉到開花時呈黃色，結果時又轉為紅褐色，直至蒴果乾枯成為褐色而掉落，共有四色，觀賞期特長，又稱「四色樹」 。此外，台灣欒樹花季鮮黃色的小花紛紛飄落，像下黃金雨，因此又被稱為「台灣金雨樹」。

2023年10月網友發文表示，從板橋浮洲橋下租借腳踏車一路騎到三峽祖師廟河濱步道，遇見變成紅褐色的台灣欒樹，引起網友留言討論，「好美」、「美極了，盡收眼底」。

image source: 荒野保護協會

No.9 桃花心木

桃花心木材質堅硬不易彎曲變形，容易加工製造，帶有紅色且紋理美麗，故稱為桃花心木。桃花心木屬的植物全世界僅有5種，產在中南美洲和印度群島，台灣引進桃花心木（又稱小葉桃花心木）與大葉桃花心木兩種，供栽種、造林，材質均優。

作家龍應台近幾年歸隱山林務農，曾於臉書發文紀錄生活，「桃花心木把葉子落盡，抽出嫩紅的新葉，遠看一片雲紅，而白流蘇每天早晨就爆出一簇粉白，東一簇、西一簇，勾引你目不轉睛」。對此，網友留言回覆，「一個萬物起動的春日，城市人只有羨慕」、「自然生活」。

image source: 荒野保護協會

No.8 樟樹

「樟」樹的由來有兩種說法，一是《本草綱目》記載，「其木理多紋章，故謂之樟」；二是其有香味，類似發散香氣的動物「獐」而得名。樟樹灰褐深沉的樹幹有深溝縱裂紋，可提煉樟腦，曾經是台灣重要的出口貨品，又因木質芳香，耐水防蟲，常用來雕刻或做傢俱。

宜蘭羅東純精路設有兩條隔出快慢車道的分隔島，栽種樟樹等千棵行道樹，地方人士質疑兩條分隔島影響行車視線；部分民眾則憂心，林蔭大道美景會被破壞殆盡。網友表示，「這樣就擋住視線我建議是看眼科，然後駕照重考」。

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No.7 櫸木

櫸木木材刨光後有油臘的感覺，如同塗過雞油般，所以又稱為「雞油」。櫸木可達30公尺，樹幹圓錐形，樹勢高雅，秋冬落葉前葉子變紅、黃，是優美的庭園樹和行道樹。

櫸木木材鮮紅赭色，質粗而硬重，刨削及其他加工容易，刨面研磨後可顯出精美光澤是建築的上等材料。2023年7月尖石地區1株樹齡60多年、直徑85公分的台灣櫸木遭山老鼠盜伐，警方追查贓物時，發現樹幹已被裁成板材，引起網友議論，「鞭刑吧拜託」、「不愛護這塊土地，死後是很慘的」。

image source: 交通部觀光署茂林國家風景區管理處

No.6 苦楝

苦楝對土質適應性強，能耐貧瘠，苦楝古代即作為藥用植物在使用，使用部位多為樹皮或根部，主要功效為驅蟲、治療蛔蟲及疥癬搔癢。苦楝根皮及莖皮有毒，果實的毒性最強，種子含油量高，但可榨油作為工業用原料。

作家蔣勳常在臉書發文描寫苦楝、流蘇、木棉等植物，他表示，「台南晶英酒店正對面一株巨大的苦楝，襯著蔚藍天空，用最柔軟輕盈的姿態，用愉悅歡欣的粉紫，用最安靜無言的美，佈告著南國春天的來臨。」有網友留言回覆，「愛上秀麗卻短暫的苦楝花」、「夜晚像被雪覆蓋住的苦楝，飄出淡淡幽香」。

image source: 荒野保護協會

No.5 茄苳

茄苳具有強健的生命力及抗病力，並且十分長壽，因此有重陽木的稱號。茄苳具有深褐色的樹皮與廣大茂密的樹蔭，常作為行道樹或遮蔭樹種。台灣有許多地名都與茄苳有關，例如新竹市的茄苳湖以及台南的上茄苳、下茄苳等，早期許多聚落取名時會直接引用當地的地形及植物，從北到南的相關命名可見茄苳在台灣的廣布性。

2023年5月台南一處社區因安全考量，砍除成排茄苳樹，引發護樹團體痛心哀悼。對此，有網友表示，「也許是樹根破壞了地下室防水層，所以社區決議砍除吧？」；但也有人認為，「可以移植到別處」。

image source: 荒野保護協會

No.4 楓香

楓香又名為楓樹，樹幹挺直、樹形挺偉優雅，春夏季時綠蔭遮天，為優美的園藝樹和行道樹。樹枝受傷後流出的樹脂稱「楓香」或「楓香脂」，可做口香糖的原料，亦可入藥，樹葉還可用來飼養天蠶蛾幼蟲。

2023年8月一名機車騎士經過台北市中山北路一段時，遭斷掉的楓香樹砸中頭部，送醫傷重不治。台北市工務局公園路燈工程管理處表示，深表哀傷及歉意，將積極協助家屬申請賠償事宜。有網友指出，「路樹應該要定時健檢，確保用路人安全」；還有人認為，「有時侯真的是機率問題」。

No.3 阿勃勒

阿勃勒是一種中型樹，樹身可長到10至20米高，為優良的庭園樹和行道樹種，但樹枝脆弱較易受風折或風倒。阿勃勒夏季開金黃色花，花瓣掉落時隨風紛飛，如細雨般飄落，也因此有了「黃金雨」的別稱。

高雄市長陳其邁2023年5月化身觀光大使，於臉書發文附上高雄各地阿勃勒美景照，並邀請大家親自在花雨下漫步、騎單車。對此，有網友表示，「邁邁市長真的好強喔！介紹高雄的美景和美食毫不馬虎」、「阿勃勒真的很漂亮，高雄很多街上、路上都有」、「今夏就要看黃澄澄的阿勃勒，暑氣全消」。

No.2 榕樹

榕樹高可達20公尺以上，主根粗壯，常有像鬍鬚的氣生根，可用來幫助呼吸，此氣生根若深入土中，則能逐漸發育成支柱根，能支撐整棵樹，也有助於水份養份的吸收。端午節時，華人會在門楣兩側插掛菖莆、艾草和榕樹葉，菖莆象徵斬除妖魔，艾草具有驅除蚊蟲作用，榕葉則有避邪功能。

2023年10月小犬颱風吹垮彰化鹿港一顆榕樹，斷根處竟發現有墓碑，一旁福靈宮主委李春良看到照片，發現是他的祖先，引起網友討論，「祖公顯靈好事要花生」、「太神了」。

No.1 落羽松

落羽松樹高可達40公尺，樹冠為圓錐形，形如聖誕樹，樹皮灰褐色，有縱向裂紋。冬季葉片會轉成橙褐色，落葉時小枝連同葉片一起掉落，彷彿羽毛飄落，故稱「落羽松」，由於樹形優美常被種植為庭園造景樹及行道樹。

台灣各地都有落羽松秘境，曾帶起一股IG打卡潮，星巴克「花蓮理想門市」2023年9月開幕，坐落於花東縱谷間，建築宛如童話故事夢幻小屋，搭配上周遭落羽松四季變化與湖面倒影，引起不少網友討論，「超美的」、「真的美翻了」、「喝咖啡還可以欣賞美麗的落羽松心情很放鬆」。

image source: 星巴克

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年3月6日至2024年3月6日，共1年。

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