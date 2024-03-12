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旅宿業缺工致房價漲？觀光署祭薪資補貼 業者嘆：是沒人願意做

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署新進房務和清潔人員薪資補貼方案，截至今年1月31日已新增聘僱2534名房務及清潔人員。記者周湘芸／攝影
觀光署新進房務和清潔人員薪資補貼方案，截至今年1月31日已新增聘僱2534名房務及清潔人員。記者周湘芸／攝影

國旅房價持續攀升，去年觀光旅館業平均房價4660元，相對前年成長約11.08%。業者認為，房價上漲其中一項因素為缺工，導致熱門時段無法開出最大量能。觀光署表示，去年祭出旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼方案，截至今年2月29日新增聘僱2627名房務及清潔人員。

針對國旅房價持續看漲，觀光署分析，產業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力成本不斷提高，都推升旅宿業營運成本。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元也說，旅宿業缺工使連續假日幾乎無法接受全部訂房，像是春節旺季普遍也只能開到5、6成。在平日住房人數少，假日又無法開到最大量的情況下，隨著各項成本上升，一定會導致房價上漲。

觀光署去年祭出旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼方案，總計約10億元經費，每人1個月補貼5000元，約有1萬6千個名額，首批可申請日為10月1日。根據觀光署統計，截至今年2月29日，旅宿業者新增聘僱2627名房務及清潔人員。（房務人員1898人、清潔人員729人）。

觀光署表示，目前申請業者家數不多，因申請補助新聘員工總數有限，且同一員工補助期間最多為12個月，如業者在新聘員工未待滿12個月前申請補助，可能因新員工離職而減少可補助金額，因此多會待員工任職滿12個月，再一次性申請補助。

對於旅宿業開放聘用外籍移工進度，觀光署表示，先前補件給勞動部後，勞動部近期已召集觀光署開會，會中提出其他意見再次請觀光署補件，至於下次開會時間尚無法確認。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，台灣不少知名觀光景點當地就業人口本來就少，缺的不是補助方案，而是沒有人願意做，現在很多特別假日都採關房策略，但長期下來不是辦法，業者沒辦法一直為人力不足擔憂，會導致很多發展受限。

洪崇元說，觀光署祭出的薪資補貼政策限於「新進人員」，有員工為補貼加薪從原本的飯店跳槽到別家當「新進人員」，對雇主來說只是導致業內互挖員工。此外，台灣非法旅宿愈來愈多，有些人寧可去接案清一間房間300到600元，也不願意當正職房務。

國旅 薪資 觀光署

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