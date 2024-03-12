70年一遇明亮彗星再現 天文館曝最佳觀賞時機、方位

睽違71年，最亮的週期彗星之一龐士-布魯克斯彗星（12P/Pons-Brooks）近日逐漸進入最佳觀測期，天文館表示，目前亮度約5等，且逐漸增亮中，民眾可以在3月中旬至4月上旬晚上找無光害地方，用雙筒望遠鏡觀察西北方天空，便有機會發現彗星蹤影。

天文館表示，龐士-布魯克斯彗星與著名哈雷彗星一樣，在被確認為周期彗星前，早有觀察記錄，史書「明實錄」便記載龐士-布魯克斯彗星在1385年的回歸。

天文館提到，龐士-布魯克斯彗星與哈雷彗星兩者的周期與軌道也很類似，同為一生一遇的明亮彗星，龐士-布魯克斯彗星將於4月21日通過近日點，預估最高亮度可達4等，但屆時因太接近太陽不易觀察。

天文館建議，最佳觀賞時機落在3月中至4月初天黑，在無光害處配合雙筒望遠鏡等設備輔助觀察，或許就能看見它絮狀的彗髮，甚至彗尾。