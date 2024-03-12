快訊

進口蘇丹紅辣粉交保鬧失聯 主嫌夫妻「火速離婚」動機不明

男童遭惡保母虐死 檢警今搜索兒福聯盟、約談陳姓社工

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團指屋頂光電下修至90坪 可少22座大巨蛋地面光電土地

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞說，若90坪建物屋頂面積的二分之一裝設光電，每年發電量2.7億度，可供6.2萬家戶用電，並減少220公頃、約22座大巨蛋地面型光電土地使用。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞說，若90坪建物屋頂面積的二分之一裝設光電，每年發電量2.7億度，可供6.2萬家戶用電，並減少220公頃、約22座大巨蛋地面型光電土地使用。圖／地球公民基金會提供

立法院去年通過「再生能源發展條例」修正案，其中要求一定規模新、增建或改建的新建建物，須設置一定比率的太陽光電，內政部及經濟部規畫1000平方公尺（約300坪）以上新增改建物，每20平方公尺強制裝設1kW太陽能板；環團表示，台灣地狹人稠，應優先推動90坪屋頂光電，可減緩地面光電裝設壓力，達到「都市的電都市發」目標。

然而，屋頂面積要達300坪，基地至少要有6、700坪以上，根據住展統計，以台北市來說，基地600坪以下的新建案，占比高達8成以上，因此新法對台北市相對無感，其他縣市如新北、桃竹、中南部等重劃區才明顯有感。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀指出，六都用電占全台7成，建物稠密的都市，應更積極布建太陽能光電，避免光點發展過度集中在農漁村地區，尤其再生能源需求日益增加，內政部若將標準下修至300平方公尺（90坪），能提高再生能源發電量、減少再生能源造成的「綠色衝突」（砍樹種地面光電）。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞說，根據基金會研究指出，90坪以上新、增、改建物僅占全台建物使用執照數20％，卻涵蓋全台新建物屋頂總面積80%，若以每棟建物面積的二分之一裝設光電，每年約可增加裝置容量0.22GW，發電量2.7億度，每年可供6.2萬家戶用電，並減少220公頃、約22座大巨蛋地面型光電土地使用。

鄭泰鈞指出，針對光電漲房價謠言，若以台北市都更標準工程費計算，15層樓的鋼筋混泥土的大樓，90坪建物成本約2.2億元，光電以每1kW成本6萬元估算，每20平方公尺（約6坪）鋪設1kW，90坪建物約可裝設15kW約90萬元，僅占建物總造價0.4％，若以每層樓3戶計算約45戶，售價影響幾乎可以忽略。

國立東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛表示，在淨零碳排及能源轉型的趨勢下，地面型太陽光電的發展是必要選項，但近年引發社會高度爭議，其背後根本原因，源自於欠缺合理的制度，要求能源的主要使用者，如用電大戶、都市地區等肩負起其應負責任。

屋頂光電部分，戴興盛認為，應將義務面積下修至90坪，使目前社會爭議最小，環境、社會衝擊最小的屋頂光電，得以更普遍裝設在未來的新、增、改建建物屋頂，使都市用電能夠盡可能自給，承擔其應負有的能源與減碳責任。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說，面對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭引起的能源危機，歐盟推出 REPowerEU計畫，透過一系列修法及政策措施，加速再生能源發展，減少對俄羅斯天然氣的依賴。

趙家緯指出，與台灣人口、土地面積相近的荷蘭，規範2025年起，除小於250平方公尺（約76坪）住宅建築，均須裝設屋頂太陽光電，台灣作為亞洲首個通過屋頂光電裝置義務的國家，若因子法的薄弱，無法邁向2050年時屋頂光電達到50GW以上目標，將讓台灣法定淨零排放目標陷入危機。

環團與專家學者今召開記者會，呼籲內政部下修屋頂光電面積至90坪。圖／地球公民基金會提供
環團與專家學者今召開記者會，呼籲內政部下修屋頂光電面積至90坪。圖／地球公民基金會提供
台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯（左）表示，台灣若因子法的薄弱，無法邁向2050年時屋頂光電達到50GW以上目標，將讓台灣法定淨零排放目標陷入危機。圖／地球公民基金會提供
台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯（左）表示，台灣若因子法的薄弱，無法邁向2050年時屋頂光電達到50GW以上目標，將讓台灣法定淨零排放目標陷入危機。圖／地球公民基金會提供
東華大學教授戴興盛說，屋頂光電面積下修至90坪，使都市用電能夠盡可能自給，承擔其應負有的能源與減碳責任。圖／地球公民基金會提供
東華大學教授戴興盛說，屋頂光電面積下修至90坪，使都市用電能夠盡可能自給，承擔其應負有的能源與減碳責任。圖／地球公民基金會提供

再生能源 北市 新建案

延伸閱讀

環團北上總統府陳抗 籲林佳龍兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾

二連敗！中廣擅自出售3筆國有地 二審仍判應吐還交通部9201萬

中職／大巨蛋是打者天堂或墳場還沒個底 林立許願空調幫忙

台南光電弊案剛與黃偉哲對質！經發局前局長陳凱凌再延押2月

相關新聞

日本過馬路見這幕…他喊「應仿效」 一票人卻搖頭：台人已世界快

台灣的交通制度常被人詬病，更有著「行人地獄」的稱號。一名網友分享他在日本觀察到的現象，就是行人與車輛會互相禮讓，他認為台灣也應該仿效。沒想到貼文曝光後，引起留言區熱烈討論，其中有不少網友不認同。

紅辣椒粉遭北市衛局驗出禁用農藥克美素 小磨坊回應了

蘇丹紅辣椒粉食安風波，「中鏢」產品不少且不乏知名廠商。辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受此風波影響，但台北市衛生局今...

交通10項微罪取消檢舉記點 10多名學者達8共識齊反對

行政院會通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，除引發路權團體不滿，專家學者也不認同。10多名交通界學...

首起航空器麻疹群聚 大馬入境航班 累計3例確診

上周雖無新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入麻疹確定病例，並且為機上群聚。疾管署發言人羅一鈞今天表示，2例均為2月27日...

腸病毒就診人數攀十年新高 羅一鈞：4月起提前進流行期

時序進入春季，腸病毒好發季節即將到來。疾管署發言人羅一鈞表示，上周腸病毒門急診就診已經突破6000人，預期4月就會進入流...

觀光旅館房均價漲11% 王國材：年底出現「2條件」將檢討

交通部觀光署昨天公布觀光旅館房均價4660元，較前一年成長11%創新高，部長王國材今天上午受訪時指出，現在房價尖、離峰價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。