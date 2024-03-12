環團指屋頂光電下修至90坪 可少22座大巨蛋地面光電土地

立法院去年通過「再生能源發展條例」修正案，其中要求一定規模新、增建或改建的新建建物，須設置一定比率的太陽光電，內政部及經濟部規畫1000平方公尺（約300坪）以上新增改建物，每20平方公尺強制裝設1kW太陽能板；環團表示，台灣地狹人稠，應優先推動90坪屋頂光電，可減緩地面光電裝設壓力，達到「都市的電都市發」目標。

然而，屋頂面積要達300坪，基地至少要有6、700坪以上，根據住展統計，以台北市來說，基地600坪以下的新建案，占比高達8成以上，因此新法對台北市相對無感，其他縣市如新北、桃竹、中南部等重劃區才明顯有感。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀指出，六都用電占全台7成，建物稠密的都市，應更積極布建太陽能光電，避免光點發展過度集中在農漁村地區，尤其再生能源需求日益增加，內政部若將標準下修至300平方公尺（90坪），能提高再生能源發電量、減少再生能源造成的「綠色衝突」（砍樹種地面光電）。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞說，根據基金會研究指出，90坪以上新、增、改建物僅占全台建物使用執照數20％，卻涵蓋全台新建物屋頂總面積80%，若以每棟建物面積的二分之一裝設光電，每年約可增加裝置容量0.22GW，發電量2.7億度，每年可供6.2萬家戶用電，並減少220公頃、約22座大巨蛋地面型光電土地使用。

鄭泰鈞指出，針對光電漲房價謠言，若以台北市都更標準工程費計算，15層樓的鋼筋混泥土的大樓，90坪建物成本約2.2億元，光電以每1kW成本6萬元估算，每20平方公尺（約6坪）鋪設1kW，90坪建物約可裝設15kW約90萬元，僅占建物總造價0.4％，若以每層樓3戶計算約45戶，售價影響幾乎可以忽略。

國立東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛表示，在淨零碳排及能源轉型的趨勢下，地面型太陽光電的發展是必要選項，但近年引發社會高度爭議，其背後根本原因，源自於欠缺合理的制度，要求能源的主要使用者，如用電大戶、都市地區等肩負起其應負責任。

屋頂光電部分，戴興盛認為，應將義務面積下修至90坪，使目前社會爭議最小，環境、社會衝擊最小的屋頂光電，得以更普遍裝設在未來的新、增、改建建物屋頂，使都市用電能夠盡可能自給，承擔其應負有的能源與減碳責任。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說，面對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭引起的能源危機，歐盟推出 REPowerEU計畫，透過一系列修法及政策措施，加速再生能源發展，減少對俄羅斯天然氣的依賴。

趙家緯指出，與台灣人口、土地面積相近的荷蘭，規範2025年起，除小於250平方公尺（約76坪）住宅建築，均須裝設屋頂太陽光電，台灣作為亞洲首個通過屋頂光電裝置義務的國家，若因子法的薄弱，無法邁向2050年時屋頂光電達到50GW以上目標，將讓台灣法定淨零排放目標陷入危機。