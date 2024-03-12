華航7月14日起直飛西雅圖 每周5班擴展北美航網

中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北，旅客在台灣與美洲之間將有更多的飛行選擇，同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，為華航營運版圖再添新動力。

中華航空表示，台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI-22於晚間23：30自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19：50抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI-21則於凌晨01：40起飛，台灣時間隔天上午05：05抵達桃園機場，飛行時間約13小時。

華航指出，歡慶西雅圖直飛，華航網站搭配台灣出發班號CI-22推出來回機票 22%減價優惠價格，台北-西雅圖經濟艙最低新台幣19,725元起（未稅），不到2萬元即可暢遊西雅圖；還有華夏會員加贈哩程活動，凡於九月底前搭乘台北-西雅圖往返航班，每航段可額外獲得2,200哩程數回饋，來回程享雙倍好哩，即日起旅客可至華航網站或APP購票，以超值的價格體驗華航非凡的飛行體驗。

華航透露，看好台美市場活絡的旅運需求，增添長程航線布局，直飛西雅圖為華航擴展北美航網的重要一步。西雅圖機場2023年旅客總量超過5,000萬人次，為美國西北地區第一大機場，華航插旗西雅圖，規劃台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務，也拓展美國內陸市場，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。

華航在北美市場深耕超過50年，疫後更是躍進式成長，目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大城市，其中獨家直飛安大略，成為亞洲直航定期航班先鋒，以一市兩機場緊抓各種客源，大洛杉磯地區每日最多達3個班次。隨西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至六個直飛航點，每周總計超過四十班次往返美加地區，提供無論商務或是旅遊更多方便快捷的選擇。