快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

華航7月14日起直飛西雅圖 每周5班擴展北美航網

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。記者黃仲明／攝影
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。記者黃仲明／攝影

華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北，旅客在台灣與美洲之間將有更多的飛行選擇，同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，為華航營運版圖再添新動力。

中華航空表示，台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI-22於晚間23：30自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19：50抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI-21則於凌晨01：40起飛，台灣時間隔天上午05：05抵達桃園機場，飛行時間約13小時。

華航指出，歡慶西雅圖直飛，華航網站搭配台灣出發班號CI-22推出來回機票 22%減價優惠價格，台北-西雅圖經濟艙最低新台幣19,725元起（未稅），不到2萬元即可暢遊西雅圖；還有華夏會員加贈哩程活動，凡於九月底前搭乘台北-西雅圖往返航班，每航段可額外獲得2,200哩程數回饋，來回程享雙倍好哩，即日起旅客可至華航網站或APP購票，以超值的價格體驗華航非凡的飛行體驗。

華航透露，看好台美市場活絡的旅運需求，增添長程航線布局，直飛西雅圖為華航擴展北美航網的重要一步。西雅圖機場2023年旅客總量超過5,000萬人次，為美國西北地區第一大機場，華航插旗西雅圖，規劃台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務，也拓展美國內陸市場，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。

華航在北美市場深耕超過50年，疫後更是躍進式成長，目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大城市，其中獨家直飛安大略，成為亞洲直航定期航班先鋒，以一市兩機場緊抓各種客源，大洛杉磯地區每日最多達3個班次。隨西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至六個直飛航點，每周總計超過四十班次往返美加地區，提供無論商務或是旅遊更多方便快捷的選擇。

華航補充，西雅圖以多元經濟實力著稱，吸引眾多科技新創公司進駐，是美國華盛頓州的最大城市之一，也是太平洋西北區域的重要貿易門戶，極具商務差旅市場開發潛力；西雅圖擁絕佳的溫帶海洋性氣候，有「翡翠之城」的美譽，是廣受歡迎的旅遊勝地，無論是走訪雷尼爾山國家公園，或是到打卡地標太空針塔踩點，體驗當地豐富活躍的藝文底蘊，西雅圖獨具風格的城市魅力都讓旅人流連忘返。

中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，每周5班擴展北美航網，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務。圖／華航提供
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，每周5班擴展北美航網，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務。圖／華航提供

桃園機場 航線 華航 西雅圖

延伸閱讀

華航擴大北美航網 7月14日直飛西雅圖

最低兩萬有找！華航7月14日直飛西雅圖 北美航網擴大至6航點

華航2月營收高飛 虎航、星宇雙雙刷新紀錄

「熱辣滾燙」衝北美 首日賣31.5萬美元

相關新聞

日本過馬路見這幕…他喊「應仿效」 一票人卻搖頭：台人已世界快

台灣的交通制度常被人詬病，更有著「行人地獄」的稱號。一名網友分享他在日本觀察到的現象，就是行人與車輛會互相禮讓，他認為台灣也應該仿效。沒想到貼文曝光後，引起留言區熱烈討論，其中有不少網友不認同。

紅辣椒粉遭北市衛局驗出禁用農藥克美素 小磨坊回應了

蘇丹紅辣椒粉食安風波，「中鏢」產品不少且不乏知名廠商。辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受此風波影響，但台北市衛生局今...

吃了個寂寞！85元的蔬菜炒泡麵「不如自己泡」 網笑：好歹加個蛋

不少人半夜肚子餓時，會選擇外送到家。日前有一名網友上網發文抱怨，他表示半夜肚子餓，叫了一碗蔬菜炒泡麵，驚見內容物少得可憐，讓他深感後悔，早知自己泡。引發網友熱議。

好市多進口羅勒醬檢出致癌農藥 食藥署改採100%逐批驗

又有食品檢出致癌農藥，衛福部食藥署今天公布，好市多從美國進口的自有品項「羅勒調味醬」，檢出致癌農藥「環氧乙烷」，673....

《缺藥浪潮來襲3》勿讓健保砍藥價 醫、藥界提建議

健保一碗飯不夠吃，只能瘋狂砍藥價？社區醫院協會理事長朱益宏受訪時表示，政府應修法檢討「藥品支出目標制」，如考量藥價與健保脫鉤，以公務預算補貼。臺北市立聯合醫院整合醫學科醫師姜冠宇則認為...

《缺藥浪潮將來襲2》砍藥價重傷本土藥業 波及基層醫院

「每一年政府砍了藥價以後，地區醫院是除了藥界之外的最大受害者，」社區醫院協會理事長朱益宏受訪時指出，地方醫院議價能力相當差，更出現買不到藥的狀況，呼籲政府正視「藥價差」的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。