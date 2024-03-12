《缺藥浪潮將來襲1》缺藥潮隨時發生 醫師：健保制度使然

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「缺藥潮隨時都會發生，這是健保制度使然！」臺北市立聯合醫院整合醫學科醫師姜冠宇受訪時表示，包括藥品、護理人員勞務等醫療費用，都包含在健保中，在多方競合之下，藥價較有被殺價的空間。中山醫院院長朱益宏也指出，因為健保給付不足，健保點值持續被稀釋，未來各醫院恐怕還得持續砍藥價。

健保署日前公布4月起調整健保藥價，共調降4551項、調升17項，1年可節省55.3億元。健保署醫審及藥材組長黃育文表示，藥價調整可有餘裕收納新藥的給付，其中一部分希望可以挹注到新藥與新科技引入，這是全世界一貫做法，希望將更多新藥納入健保給付範圍。

健保點值不足成問題

社區醫院協會理事長朱益宏指出，健保砍藥價其實每一年都發生，主要就是《健保法》明文規定，政府訂有「藥品費用支出目標制」。他說，藥費超過支出目標的那年，就是由健保點值來稀釋，反而讓醫界成為很大受害者，所以第二年就要進行調整。

「藥品支付標準的調整，今年有五十幾億的調整，概念上其實是第一年醫界吸收了五十幾億，所以第二年藥價才砍了五十幾億，」朱益宏認為，所以問題還是回到健保給付不足，因為錢不夠，它只好東砍西砍，且現在醫界健保點值掉到0.7，未來恐怕還是得砍藥價。

好藥物與台灣絕緣

姜冠宇也說，現在最大的問題就是健保費全都圈在一起，所以藥品就有被殺價的空間，加上目前健保藥價要參考OECD國家的藥價中位數進行調整，但國家購買藥物成本與價格不盡相同，很難比較。

他說，藥廠就是廠商，許多成本比較高的專利藥物，在不斷砍藥價的狀況下，不太願意進來，導致台灣只剩下特別便宜的藥物。

他舉例說，日本藥廠有生產第四線抗生素mepem，效價強度比本土藥物還要高，尤其面對具有抗藥性的細菌，多重抗生素對特定疾病的治療至關重要，但日本藥廠就因藥價被砍到太低，就不願出口藥物到台灣。

為新藥犧牲老藥

基層藥師協會發起人沈采穎則指出，在藥物總額受限的狀況，為了讓更多新藥進來，就會去砍老藥的價格，「但讓更多新藥進來，難道像阿斯匹靈那種老藥就不要了嗎？」

沈采穎舉例說，預防血栓的新藥「保栓通」健保給付一年，一旦給付結束，還是要吃阿斯匹靈，防止血栓與動脈硬化。她強調，癌症存活率愈來愈高，甚至變成慢性病，不應讓許多有長期需求的藥物消失。

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