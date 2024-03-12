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《缺藥浪潮將來襲2》砍藥價重傷本土藥業 波及基層醫院

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
社區醫院協會理事長朱益宏受訪時指出，「每一年政府砍了藥價以後，地區醫院是除了藥界之外的最大受害者」。示意圖。本報資料照片
社區醫院協會理事長朱益宏受訪時指出，「每一年政府砍了藥價以後，地區醫院是除了藥界之外的最大受害者」。示意圖。本報資料照片

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「每一年政府砍了藥價以後，地區醫院是除了藥界之外的最大受害者，」社區醫院協會理事長朱益宏受訪時指出，地方醫院議價能力相當差，更出現買不到藥的狀況，呼籲政府正視「藥價差」的問題。基層藥師協會發起人沈采穎則表示，政府應成立專責的「缺藥辦公室」，以調度有無。

本土藥業受創

針對健保調整藥價對產業的影響，朱益宏指出，藥價這樣砍下去的話，對整個藥品產業相當不利，因為藥品產業是全世界的產業，台灣是要跟全世界做競爭。他說，特別是跨國藥廠製作的新藥，定價政策也需參考國際價格，導致台灣藥費佔比大幅增加，現在政府因應方式就是砍本土的學名藥，阻礙本土藥廠發展。

臺北市立聯合醫院整合醫學醫師姜冠宇也指出，健保的運作模式是醫院進行抽血、檢查或看診等服務，健保就會基於點值給予給付，但因為健保總額有限，所以健保點值持續被稀釋，所以許多大型私立醫院的醫療收入都是赤字，是靠著股票、美食街等營利，公立地區醫院則是要仰賴地方政府的撥補。

他表示，面對醫療赤字的狀況，醫院勢必得開源節流，像小型醫院醫師就被要求多開一點檢查、多看門診，爭取健保點數。姜冠宇更指出，為了減少財物虧損，許多醫院也會試著砍藥物價格，在惡性循環狀況下，恐導致台灣僅剩下非常便宜、但功效不一定比較好的藥物，且台灣生技產業大多數都走美妝產業，本土藥業也得不到政府支持，發展就受到阻礙。

社區醫院缺議價能力

朱益宏進一步說說，因為政府對藥物的健保給付仍採用「單一支付制」，導致地區醫院的醫療品質受到影響。他解釋說，地區醫院藥品議價的能力非常差，比不上大型醫院，使得購藥成本居高不下。

朱益宏再舉例說，採購量大的大型醫院，可能採購成本只有10塊，而政府會補助給醫院20元；但地區醫院的採購成本可能就是19、18塊，但政府也同樣給20塊。朱益宏認為，政府仍缺乏政策去處理大型醫院「藥價差」的利潤，使得藥物給付成為變相鼓勵大型醫院的措施，已破壞分級醫療的宗旨。

藥廠找地方醫院開刀

他近年發現，政府調降藥價後，有很多藥廠都來找地區醫療診所「談」，就是要談漲價。因為一旦政府調降藥價，藥廠在大型醫院獲得的利潤就會減少，利潤減少的部分就會想找小醫院來開刀。

他表示，藥廠為了獲利，就會要求醫院要購買一定的藥物量，但小醫院根本就用不到那麼多藥物，常常還會放到過期，考量後就不購買藥物。朱益宏說，結果就是地方醫療診所常常藥物告缺，藥物集中於大型醫院或醫學中心，政府也應正視該問題，協助地方醫療院所取得藥物，完善分級醫療。

成立專職缺藥辦公室

沈采穎則歎道，去年政府成立「藥品供應通報處理中心」，至今變成缺藥的「公告中心」，至今仍未無法解決任何問題；加上政府處理缺藥事務的人力都是兼職，不僅要管藥安、還要顧食安，且缺藥調查都由醫學中心的人執行，相當缺乏基層的聲音，呼籲成立專職人力的「缺藥辦公室」。

她也呼籲，衛福部應依照藥品使用量與臨床用途等來訂定不同砍價規則，如用量少的藥物再砍價，藥廠利潤不足，就會停止生產；但那些用量龐大的藥物，藥廠可能還是會考慮薄利多銷，就有調整的空間。

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健保 姜冠宇 醫學 醫師

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