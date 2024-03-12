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《缺藥浪潮來襲3》勿讓健保砍藥價 醫、藥界提建議

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
健保制度每年都會砍藥價，藥師擔憂，未來恐將出現下一波缺藥潮。示意圖。本報資料照片
健保制度每年都會砍藥價，藥師擔憂，未來恐將出現下一波缺藥潮。示意圖。本報資料照片

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】健保一碗飯不夠吃，只能瘋狂砍藥價？社區醫院協會理事長朱益宏受訪時表示，政府應修法檢討「藥品支出目標制」，如考量藥價與健保脫鉤，以公務預算補貼。臺北市立聯合醫院整合醫學醫師姜冠宇則認為，應落實以「醫院」為單位的健保制度，由大、小醫院根據狀況自負盈虧，分擔分級醫療的任務。

藥價與健保應脫鉤

朱益宏說，要解決這件事情就要去修《健保法》，重新檢討「藥品支出目標制」（DET）。他舉例說，像是藥價超過支出目標時，可以考量由政府以公務預算來進行補貼，而非使用健保，「我覺得這有很多解決的方法，只是看政府願不願意去做」。

針對藥價與健保脫鉤的想法，姜冠宇認同表示，健保現在就是把大家綁再一起，甚至連護理人員的勞務費用都包含其中，並由政府包辦的「單一支付者制度」，但在美國不同地區工作，薪水與健保也會有所不同，所以政府也應適時思考護理人員與醫師的薪資與健保脫鉤，減緩醫院拚命爭取更多健保點數的亂象

以醫院為單位的健保

「儘早實施以醫院為單位的健保總額，比較不會有整體環境牽連的問題，」姜冠宇呼籲，醫院為單位的健保制度就是提供醫院一定的健保點數，讓醫院自付盈虧，擔負重症照護責任的醫學中心，去談論昂貴的罕病藥物；地區醫院不太需要太昂貴的藥物，更能依據成本規模去評估藥物需求，也更加符合「分級醫療」的意旨。

此外，朱益宏提出，健保財政八千多億，花在藥品支出大概有2千多億，但這些給付很多都不是由本土藥業拿到。他說，所以政府應該整體檢討本土藥業的產業規劃，不僅健保署，甚至要加入經濟部等行政院部會，鼓勵本土藥業發展，一旦健保進行整體規畫，讓本土藥業足夠茁壯，就相對不會「砍藥價」的狀況發生。

必要老藥比照罕病

針對健保砍藥價的議題，基層藥師協會發起人沈采穎也曾提出呼籲，「指示藥應加速退出健保」，如有些病患必需使用的老藥，但台灣卻沒有生產或進口的，也應比照罕病。她說，這對疾病控制及健保支出的金額影響不大，但對病人的健康的助益很大，甚至可以減少公衛支出。

她認為，健保砍藥價制度必須全面再進行檢討，這樣一刀砍下去，反而沒有考慮到第一線藥師的實務狀況，像是這次「淚然」眼藥水退出健保，結果竟然造成另外一個人工淚液「艾特淚」大缺貨，就是一個活生生的案例。

沈采穎受訪時表示，民眾面對缺藥的狀況其實能做的事情很少，但希望民眾接受「三同」（同成分、同品質、同價格）藥物，如國外研究就指出，民眾每用1美元在指示用藥，就能省6、7美元的保險費用，盼民眾能相信藥師專業，才能儘可能緩解缺藥的衝擊。她也說，政府也應推動藥物教育，不讓民眾出現藥物的品牌迷信。

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健保署 姜冠宇 醫學 醫師

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