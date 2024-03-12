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粉專：冷空氣挾帶境外汙染物 夜晚到明天空品很糟糕
鋒面過後，冷空氣南下。臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，鋒面已經遠離，各地迅速放晴。另一波冷氣團開始南下，西部平原地區風勢稍強，夜晚至明天清晨低溫12到14度，較為涼冷，仍要注意保暖。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣屬於乾冷型態，同時挾帶境外汙染物，今天下午開始各地空氣品質將為惡化，尤其夜晚到明天(13)白天很糟糕，呼籲民眾多加注意。
天氣風險公司總經理彭啟明也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，預期今天有波境外空氣汙染物將會接近，敏感性的朋友在午後從北到南可能要稍微留意一下，還不算非常嚴重，但呼吸器官敏感朋友得多注意，可戴上口罩。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，中南部位於下風區，汙染物易累積。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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