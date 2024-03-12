粉專：冷空氣挾帶境外汙染物 夜晚到明天空品很糟糕

台灣的交通制度常被人詬病，更有著「行人地獄」的稱號。一名網友分享他在日本觀察到的現象，就是行人與車輛會互相禮讓，他認為台灣也應該仿效。沒想到貼文曝光後，引起留言區熱烈討論，其中有不少網友不認同。

2024-03-12 11:52