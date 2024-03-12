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右髖關節磨損跛腳一度亂投醫 她送自己人工關節當生日禮物

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
6旬婦右髖關節磨損，開刀治療送給自己當生日禮物。記者游振昇／攝影
6旬婦右髖關節磨損，開刀治療送給自己當生日禮物。記者游振昇／攝影

台中一名60多歲黃姓婦人近一年來感到右側髖關節到大腿外側痠痛，四處求醫，吃中藥也打PRP增生療法，都沒改善，後來到大甲李綜合醫院檢查，骨科主治醫師王芳英發現她髖關節發育不全、磨損嚴重，經過開刀置入人工關節，現已恢復正常，黃女說，早該開刀治療，也是給自己的最好生日禮物。

王芳英表示，從X光片檢查，發現患者的右側髖臼發育不良(DDH)併嚴重髖關節炎，有一半的髖關節露在外面，容易造成磨損，也易讓髖關節和膝關節同時發生問題；婦人偶爾爬山，走路時受力不平均，或許以前能硬撐，但長時間下來受損嚴重，導致，走路起來也會痛，因此到醫院求診。

王芳英說，髖關節發育不良會導致髖臼深度變淺，角度不對髖臼對股骨頭無法完全包覆而導致脫位，也因兩者的接觸面積變少，軟骨磨損更快導致髖關節提早退化，「有些患者在20至40歲就會出現症狀。」他表示，該類患者成年後易造成嚴重髖關節炎，需接受人工髖關節置換手術，但此種手術困難度較高仍需有經驗的醫生執行，才能達到較好的預後。

王芳英使用微創人工髖關節手術，以前位微創進入，減少軟組織破壞，手術時間大約兩個多小時，同時，他把患者右側髖關節拉長一公分，讓患者在走路起來更平穩，術後很快恢復正常，在隔天便可以下床，兩天後可以爬樓梯復健，目前持續門診追蹤，恢復狀況很好。

黃姓婦人說，她花了一年多的時間亂投醫，砸大錢打了3次的PRP增生療法，在其他醫療機構也做過核磁共振，曾經有醫師跟她說發炎，做了很多治療也沒效果，後來想到，自己高齡91歲的媽媽，兩年前曾經找王芳英醫師開刀，現在恢復得很正常，也能每天到公園散步，上市場買菜，她立即掛號就診。

婦人說，開刀前她從事產物保險工作，常自己開車四處跑客戶，一度以為髖關節疼痛，是開車太久壓迫到神經，導致坐骨神經痛，沒想到檢查後發現是髖關節問題。她從髖關節痛到大腿外側，看診時直接跟醫師表示哪邊疼痛，照完X光後，立即決定安排手術開刀，只想要快點好起來，「開刀前正好是我的生日，這也是送給我自己最好的禮物。」

王芳英表示，女性因為肌力天生較弱，很容易有髖關節、膝關節問題，常見的便是退化性髖關節炎，引發臀部疼痛、發麻，無法好好的坐著，或是大腿內、外側、小腿肚、後腳根也有同樣病狀，很多人都沒有警覺，當作是一般腰痛，萬一惡化病情加重，再加上年紀漸長，恐會有無法行走、或容易跌倒，要特別注意。

一名婦人髖關節磨損嚴重，大甲李綜合醫院骨科主任王芳英開刀治療。記者游振昇／攝影
一名婦人髖關節磨損嚴重，大甲李綜合醫院骨科主任王芳英開刀治療。記者游振昇／攝影
黃姓婦人髖關節磨損嚴重，她趁自己有體力提早開刀治療。記者游振昇／攝影
黃姓婦人髖關節磨損嚴重，她趁自己有體力提早開刀治療。記者游振昇／攝影

人工關節 患者 手術 醫師

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