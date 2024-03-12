清明時節雨紛紛機率高 賈新興：3月底至4月中旬偏暖濕

下個月4日是清明節，不少民眾已陸續掃墓、祭拜祖先。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析指出，未來10天水氣多，3月底至4月中旬偏暖濕，預估清明時節雨紛紛機率高。

賈新興指出，今天晚上至明天受大陸冷氣團影響，宜花有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。14日午後花東及屏東山區有零星短暫雨，15日新竹以南山區及宜花東山區，午後有零星短暫雨，周六至下周日午後山區有零星短暫雨。

下周雨比較多，賈新興指出，下周一（18日）至下周二（19日）受鋒面通過及東北季風增強，新竹以北及宜花東有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。20日台中以北及宜花有局部短暫雨，午後山區有局部短暫雨。21日午後山區有局部短暫陣雨。

賈新興指出，短氣氣候趨勢仍顯示，３月底至4月中旬偏暖濕，水氣很多、氣候很暖，西部及北部下雨明顯。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，需留意最新的預報資訊。