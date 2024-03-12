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菸害防制法修法滿周年 家長憂心紙菸不減反增、積極上市

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
菸害防制法修法滿周年，新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍擔憂，紙菸不須健康風險評估就能上市，一年上市14款新紙菸，影響青少年健康恐更加深。圖片來源/新北市家長志工教育成長協會提供
菸害防制法修法滿周年，新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍擔憂，紙菸不須健康風險評估就能上市，一年上市14款新紙菸，影響青少年健康恐更加深。圖片來源/新北市家長志工教育成長協會提供

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍長期推動禁售紙菸，她今天表示，菸害防制法修正實行後一年，不但沒有向禁售紙菸邁進一步，反而有14款紙菸，在沒有健康風險評估情況下直接上市，對大人與未成年人的健康影響，讓人憂心忡忡。

何若萍說，紙菸是青少年最容易取得的菸品，某些學生連制服都沒有脫下，就能在學校附近便利商店買到紙菸，根據國健署調查顯示，三成比例零售業者，沒有確認購買者年齡，將紙菸販售給未滿二十歲青少年，等了十多年才修正的菸害防制法，沒有降低二手煙害，也沒有阻絕青少年受到紙菸的影響。

她表示，根據國健署最新資訊顯示，我國18歲以上女性吸菸率。由民國109年2.9%，上升至111年3.7%，18歲以下青少年女性，吸菸率由108年2.7%，上升至110年2.9%。未滿18歲的高中、高職、五專女學生吸菸率，由108年2.9%，上升至110年3.2%。

何若萍說，女性成人的家庭二手菸暴露率111年為30.4%，國中生及高中職生的家庭二手菸暴露率110年為26.9%，這個數據凸顯每四名女性就有1名暴露於家庭二手菸環境。

何若萍指出，菸害防制不可以差別待遇，紙菸上市前，也應該經過健康風險評估，同樣是菸防法列管的菸草類產品，加熱菸要經過評估，紙菸就不用，紙菸毫不受控，想上市就上市，一年內上市14款新品紙菸，修法時將禁菸年齡由 18歲提高到20歲，但是青少年仍舊容易購得紙菸，希望政府能夠好好落實菸害防制法，不要讓好法變惡法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

修法 國健署 抽菸 未成年 禁菸

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