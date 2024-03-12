吃了個寂寞！85元的蔬菜炒泡麵「不如自己泡」 網笑：好歹加個蛋

不少人半夜肚子餓時，會選擇外送到家。日前有一名網友上網發文抱怨，他表示半夜肚子餓，叫了一碗蔬菜炒泡麵，驚見內容物少得可憐，讓他深感後悔，早知自己泡。引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文表示，「宵夜時間發一個$85的蔬菜炒泡麵…謝謝倒不如自己泡」。從照片中可見，若大碗裡的炒泡麵僅加了少許的青菜，除此之外什麼也沒有，這樣一碗竟然要價85元，讓原PO難以接受。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「太貴了辣」、「是不是叫外送」、「叫外送的嗎？量好少喔」、「用錢買方便」、「外送這個份量根本不會飽吧，扯」、「這樣85？倒不如買一個雞腿便當」、「85起碼要有蛋，肉或海鮮吧」、「$85吃到這種會生氣到哭耶」。

也有不少網友表示「我煮的都比他豐盛」、「不如自己泡再打兩顆蛋」、「料少，吃不飽」、「好歹加個蛋」、「吃了一個空虛」、「吃了個寂寞」、「這蔬菜少的太過份了」、「看起來不像有炒過」、「這有炒？感覺就泡麵泡完丟一些菜」、「看起來最難吃的那種！根本糟蹋食物」。

不過也有不少網友直言「如果會自己泡怎麼會叫外賣」、「這也不是一天兩天的事了，愛叫外送，還沒習慣嗎？」、「抵制外送卡實在，外送平台的抽成太高，直接拉抬物價了」、「半夜燙青菜50狠正常」、「我想猜貴一點$50，結果是我猜太便宜了」。