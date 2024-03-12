快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

吃了個寂寞！85元的蔬菜炒泡麵「不如自己泡」 網笑：好歹加個蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
有名網友表示，半夜叫了一碗蔬菜炒泡麵，驚見內容物少得可憐。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
有名網友表示，半夜叫了一碗蔬菜炒泡麵，驚見內容物少得可憐。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

不少人半夜肚子餓時，會選擇外送到家。日前有一名網友上網發文抱怨，他表示半夜肚子餓，叫了一碗蔬菜炒泡麵，驚見內容物少得可憐，讓他深感後悔，早知自己泡。引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文表示，「宵夜時間發一個$85的蔬菜炒泡麵…謝謝倒不如自己泡」。從照片中可見，若大碗裡的炒泡麵僅加了少許的青菜，除此之外什麼也沒有，這樣一碗竟然要價85元，讓原PO難以接受。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「太貴了辣」、「是不是叫外送」、「叫外送的嗎？量好少喔」、「用錢買方便」、「外送這個份量根本不會飽吧，扯」、「這樣85？倒不如買一個雞腿便當」、「85起碼要有蛋，肉或海鮮吧」、「$85吃到這種會生氣到哭耶」。

也有不少網友表示「我煮的都比他豐盛」、「不如自己泡再打兩顆蛋」、「料少，吃不飽」、「好歹加個蛋」、「吃了一個空虛」、「吃了個寂寞」、「這蔬菜少的太過份了」、「看起來不像有炒過」、「這有炒？感覺就泡麵泡完丟一些菜」、「看起來最難吃的那種！根本糟蹋食物」。

不過也有不少網友直言「如果會自己泡怎麼會叫外賣」、「這也不是一天兩天的事了，愛叫外送，還沒習慣嗎？」、「抵制外送卡實在，外送平台的抽成太高，直接拉抬物價了」、「半夜燙青菜50狠正常」、「我想猜貴一點$50，結果是我猜太便宜了」。

外送 炒泡麵

延伸閱讀

婆婆老愛硬塞爛水果、即期品…她怒喊「不要把我娘家當廚餘桶」

蘇丹紅延燒沙茶醬！網曝「1調味料」用途超廣 一票人狂抖：更難迴避

女生愛用！他聽到「這2字」超火大 網狂點頭：想一拳打下去

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

相關新聞

吃了個寂寞！85元的蔬菜炒泡麵「不如自己泡」 網笑：好歹加個蛋

不少人半夜肚子餓時，會選擇外送到家。日前有一名網友上網發文抱怨，他表示半夜肚子餓，叫了一碗蔬菜炒泡麵，驚見內容物少得可憐，讓他深感後悔，早知自己泡。引發網友熱議。

日本過馬路見這幕…他喊「應仿效」 一票人卻搖頭：台人已世界快

台灣的交通制度常被人詬病，更有著「行人地獄」的稱號。一名網友分享他在日本觀察到的現象，就是行人與車輛會互相禮讓，他認為台灣也應該仿效。沒想到貼文曝光後，引起留言區熱烈討論，其中有不少網友不認同。

玉山北峰深夜下霰了！ 今晨唯美照片曝

氣溫低加上水氣足，深夜玉山北峰下霰了。中央氣象署說，今天清晨最低溫-9.4度，時間為6時11分；今日最高溫0.5度，在0...

冷氣團+輻射冷卻…5縣市低溫特報恐10度以下 今晚冷到明天

今天放晴白天天氣好，但各地早晚天氣偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署上午針對新北等5縣市發布低溫特報，包括新北...

好市多進口羅勒醬檢出致癌農藥 食藥署改採100%逐批驗

又有食品檢出致癌農藥，衛福部食藥署今天公布，好市多從美國進口的自有品項「羅勒調味醬」，檢出致癌農藥「環氧乙烷」，673....

41歲男子劇烈頭痛休息妻叫不醒 顱動脈瘤破裂送醫救回命

中部41歲王姓男子下班回家突然一陣劇烈頭痛，他先臥床休息，妻子發現丈夫躺在床上叫不醒，立即送醫急救，才發現他腦內動脈瘤破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。