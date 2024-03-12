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為全球頂尖國際自行車手歡呼 今天下午1點台中山城見
全球知名的2024國際自由車環台公路大賽，浪漫台三線站預計今天下午1時至2時行經台中市東勢、石岡區，來自全球30國、約200名頂尖自行車好手一同較勁，沿線警方進行交通管制，歡迎民眾在路旁向選手吶喊、加油。
石岡區公所表示，今天競賽車隊預計下午1時19分由卓蘭大橋縣市交界進入台中市轄區，續沿台3線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路），約下午1時40分到達終點石岡旅客服務中心，已有許多民眾詢問時間表，將現場為選手加油。
台中市警察局東勢分局提醒，競賽道路沿線進行交通管制，為保護車隊選手與用路人安全，禁止車輛進入，管制路段、時間如下：
(一) 3月12日（全日）：台3線149K+500(卓蘭大橋)至台3線162K+400(豐勢路明德北端路口)以及石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，禁止砂石車通行。
(二) 3月12日下午1時至2時30分止：台3線149K+500(卓蘭大橋)至台3線157+920(東勢大橋)，階段性移動管制。
(三) 3月12日下午1時至2時30分止：台3線157+920(東勢大橋)至台3線162K+400(豐勢路明德北端路口)：南向車道禁止車輛通行，北向車道劃設調撥車道。
(四) 3月12日下午6時30止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，道路兩側禁止停車(含停車格)。
(五) 3月12日上午11時30分至下午6時30分止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，道路禁止車輛通行(警備車、消防車、救護車、賽事工作車等除外)。
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