不只給你乾淨的家！整聊加分全靠軟裝學問 小預算就能打造無印風

「我想要把房間變成無印風，要怎麼布置？」，在整聊服務結束之後，整聊師經常收到客戶「如何打造風格」的下一個需求，如何透過布置為整體空間再加分，對整聊師而言，似乎是整聊服務中的一道加分題。

整聊師善用儲藏空間、活用收納技巧，能夠貼近客戶生活習慣，為他們找出專屬的收納邏輯，解決收納空間不足的問題。不過，居家整聊室創辦人鄭博元發現，許多人看見生活空間有了新的變化，似乎會更加期待下一步如何透過布置風格，打造心目中的質感居家空間。

戴培珊透過介紹家具材質、材質混搭及挑選技巧，帶領學員們提升居家品味的軟裝術。 圖／DO UP 作品

聽見整聊師在服務案場第一線的需要，DO UP Décor Planner 軟裝設計公司創辦人戴培珊同為從事「為空間好」的產業，攜手居家整聊室開辦結合整聊服務的軟裝特色課，為整聊師們量身訂做一套能夠加強空間配置能力，又能培育軟裝實力的實作課。

小空間也能玩出多變風格 帶你深入淺出看懂軟裝學問

同在「為空間好」的產業努力的夥伴，居家整聊室借助戴培珊的軟裝實力，為整聊師們裝備基礎軟裝技能，期許為每一個人的美好生活再加分。然而，「大概有3分之2的學員沒有美術或設計的背景」，戴培珊為此規劃一套深入淺出的教學課程，透過認識軟裝市場的發展性、家具的發展歷史，以及如何規劃空間與使用顏色搭配出各式風格，一步一步帶領學員認識軟裝的世界。

2017 年，DO UP 軟裝設計公司創辦人戴培珊在台灣開設軟裝設計及空間陳列百拍服務，並將軟裝設計服務架構成一套有系統化軟裝課程。 圖／DO UP 作品

提供整聊服務時，整聊師較專注於收納技巧與空間使用，對於家具材質、款式並不特別關注，在課程的帶領下，學員們開始熟悉家具的材質，學習各類材質混搭與挑選的技巧，從中培養空間協調、氛圍營造與提升居家品味的軟裝搭配術；特別的是，這堂課將整聊師的「活用空間」技巧深入強化，在課程中學習「精準丈量」的方法，挑戰繪製空間平面圖，為客戶規劃空間風格的方案。

戴培珊發現學員們都有喜愛布置、逛家飾店的興趣，也都喜歡「看美的事物」，她分享學習軟裝優勢便在於「能夠把美好的物件作梳理，搭配布置出符合風格品味的空間」，軟裝布置成為一門學問，讓第一次接觸軟裝特色課的學員們驚呼，「想不到一個空間可以玩出多變的風格！」在案場上遇見的整聊需求，也都能透過軟裝找到解決方法。

戴培珊透過介紹家具材質、材質混搭及挑選技巧，帶領學員們提升居家品味的軟裝術，圖為居家整聊室軟裝上課照片。 圖／居家整聊室 提供

整聊加分靠軟裝！活用色彩改造大空間 精品業也看中這項技能

從事整聊工作3年以上的鄭夢夢，介紹自己彷彿天生就是「整理控」，在短短2年內達標2400小時的服務時數，對任何事物都抱持著好奇心的她，2022年報名參加軟裝特色課，期待能一圓兒時的設計夢，「我看到喜歡的東西會想進一步學習，學習軟裝也是期待未來獲得職涯轉型的機會」，鄭夢夢說，從整聊跨界學習軟裝知識，原本以為兩者是完全不同的領域，深入了解才發現整聊與軟裝之間能夠相互調和，達到加乘效果。

學到軟裝特色課的實用技能，鄭夢夢在客戶家中進行整聊服務時，懂得開始去思考家具配置的美感與風格搭配，也透過「精準丈量」實際繪製平面圖，幫助客戶具體參考空間配置的可能性，清楚劃分空間使用量，不僅大大活用收納空間，也能減少不堪使用的零碎畸零地，創造空間使用的多變可能。

軟裝特色課帶領學員實戰繪製空間平面圖丈量，向客戶提案參考空間配置方案。 圖／居家整聊室 提供

有了軟裝知識助力，鄭夢夢也獲得在知名精品公司「整聊、布置空間」的工作機會，她運用整聊專業改善動線，「拯救」一條被雜物堆滿的走道，並發揮軟裝色彩學技巧，善用對比色陳列樣品，使得原本雜亂無章的擺放空間成功升級，以嶄新樣貌重新亮相，突破過去整聊只作收納、整理的服務範疇。

鄭夢夢不只為客戶找到合適的收納方式，也透過軟裝技巧打造低調奢華的風格空間。 圖／鄭夢夢 提供

學會軟裝你能動手DIY！小預算打造租屋族最愛「無印風」

不少學生黨、租屋族會透過軟裝布置，利用小預算打造出輕鬆簡約的生活空間；戴培珊就發現，報名軟裝課程的學員也有不少是買房新手，結合自身的需求動手布置，就能節省室內設計的支出，靠軟裝打造出夢想的家，更有房市投資客學習軟裝知識，期待藉由低成本軟裝改造空間配置，來提高房屋的售價。

近年來，強調簡約、舒適的「無印風」風格蔚為風潮，不少整聊客戶也會提出營造無印風的需求，鄭夢夢就分析，無印風強調以中性色調作搭配，搭配整聊手法就可以使用米色、白色或偏灰色系的收納品，「要有足夠的收納空間，用有效的收納方式，營造出簡約、放鬆的舒適感」。

無印風具備「簡約、乾淨、空曠、質樸」四大要素，鄭夢夢分享，利用動線配置的技巧，形成自然光線透進室內的間接照明，或搭配植栽、穿插木頭元素為居家空間作點綴，都是低成本打造無印風的軟裝建議。

懶人收納、小預算改造是多數人的居家整聊需求，透過「整聊」找出懶人又高效的收納法，為每一個家庭找到美好的生活樣貌，透過軟裝也能完成小預算營造居家風格的夢想，每個人心目中的質感居家不需要耗費大量時間金錢，整聊結合軟裝就能為美好生活大大加分。