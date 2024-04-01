不只給你乾淨的家！整聊加分全靠軟裝學問 小預算就能打造無印風
「我想要把房間變成無印風，要怎麼布置？」，在整聊服務結束之後，整聊師經常收到客戶「如何打造風格」的下一個需求，如何透過布置為整體空間再加分，對整聊師而言，似乎是整聊服務中的一道加分題。
整聊師善用儲藏空間、活用收納技巧，能夠貼近客戶生活習慣，為他們找出專屬的收納邏輯，解決收納空間不足的問題。不過，居家整聊室創辦人鄭博元發現，許多人看見生活空間有了新的變化，似乎會更加期待下一步如何透過布置風格，打造心目中的質感居家空間。
聽見整聊師在服務案場第一線的需要，DO UP Décor Planner 軟裝設計公司創辦人戴培珊同為從事「為空間好」的產業，攜手居家整聊室開辦結合整聊服務的軟裝特色課，為整聊師們量身訂做一套能夠加強空間配置能力，又能培育軟裝實力的實作課。
小空間也能玩出多變風格 帶你深入淺出看懂軟裝學問
同在「為空間好」的產業努力的夥伴，居家整聊室借助戴培珊的軟裝實力，為整聊師們裝備基礎軟裝技能，期許為每一個人的美好生活再加分。然而，「大概有3分之2的學員沒有美術或設計的背景」，戴培珊為此規劃一套深入淺出的教學課程，透過認識軟裝市場的發展性、家具的發展歷史，以及如何規劃空間與使用顏色搭配出各式風格，一步一步帶領學員認識軟裝的世界。
提供整聊服務時，整聊師較專注於收納技巧與空間使用，對於家具材質、款式並不特別關注，在課程的帶領下，學員們開始熟悉家具的材質，學習各類材質混搭與挑選的技巧，從中培養空間協調、氛圍營造與提升居家品味的軟裝搭配術；特別的是，這堂課將整聊師的「活用空間」技巧深入強化，在課程中學習「精準丈量」的方法，挑戰繪製空間平面圖，為客戶規劃空間風格的方案。
戴培珊發現學員們都有喜愛布置、逛家飾店的興趣，也都喜歡「看美的事物」，她分享學習軟裝優勢便在於「能夠把美好的物件作梳理，搭配布置出符合風格品味的空間」，軟裝布置成為一門學問，讓第一次接觸軟裝特色課的學員們驚呼，「想不到一個空間可以玩出多變的風格！」在案場上遇見的整聊需求，也都能透過軟裝找到解決方法。
整聊加分靠軟裝！活用色彩改造大空間 精品業也看中這項技能
從事整聊工作3年以上的鄭夢夢，介紹自己彷彿天生就是「整理控」，在短短2年內達標2400小時的服務時數，對任何事物都抱持著好奇心的她，2022年報名參加軟裝特色課，期待能一圓兒時的設計夢，「我看到喜歡的東西會想進一步學習，學習軟裝也是期待未來獲得職涯轉型的機會」，鄭夢夢說，從整聊跨界學習軟裝知識，原本以為兩者是完全不同的領域，深入了解才發現整聊與軟裝之間能夠相互調和，達到加乘效果。
學到軟裝特色課的實用技能，鄭夢夢在客戶家中進行整聊服務時，懂得開始去思考家具配置的美感與風格搭配，也透過「精準丈量」實際繪製平面圖，幫助客戶具體參考空間配置的可能性，清楚劃分空間使用量，不僅大大活用收納空間，也能減少不堪使用的零碎畸零地，創造空間使用的多變可能。
有了軟裝知識助力，鄭夢夢也獲得在知名精品公司「整聊、布置空間」的工作機會，她運用整聊專業改善動線，「拯救」一條被雜物堆滿的走道，並發揮軟裝色彩學技巧，善用對比色陳列樣品，使得原本雜亂無章的擺放空間成功升級，以嶄新樣貌重新亮相，突破過去整聊只作收納、整理的服務範疇。
學會軟裝你能動手DIY！小預算打造租屋族最愛「無印風」
不少學生黨、租屋族會透過軟裝布置，利用小預算打造出輕鬆簡約的生活空間；戴培珊就發現，報名軟裝課程的學員也有不少是買房新手，結合自身的需求動手布置，就能節省室內設計的支出，靠軟裝打造出夢想的家，更有房市投資客學習軟裝知識，期待藉由低成本軟裝改造空間配置，來提高房屋的售價。
近年來，強調簡約、舒適的「無印風」風格蔚為風潮，不少整聊客戶也會提出營造無印風的需求，鄭夢夢就分析，無印風強調以中性色調作搭配，搭配整聊手法就可以使用米色、白色或偏灰色系的收納品，「要有足夠的收納空間，用有效的收納方式，營造出簡約、放鬆的舒適感」。
無印風具備「簡約、乾淨、空曠、質樸」四大要素，鄭夢夢分享，利用動線配置的技巧，形成自然光線透進室內的間接照明，或搭配植栽、穿插木頭元素為居家空間作點綴，都是低成本打造無印風的軟裝建議。
懶人收納、小預算改造是多數人的居家整聊需求，透過「整聊」找出懶人又高效的收納法，為每一個家庭找到美好的生活樣貌，透過軟裝也能完成小預算營造居家風格的夢想，每個人心目中的質感居家不需要耗費大量時間金錢，整聊結合軟裝就能為美好生活大大加分。
▶︎ 小預算打造無印風：
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